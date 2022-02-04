На Кольцевой линии московского метро 3 февраля заметили альпаку

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4 февраля 2022, 12:56 Источник: АГН "Москва"

альпака, фото: pixels.com

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказал, что 3 февраля на Кольцевой линии метро заметили пушистую альпаку. В ведомстве напомнили, что при перевозке животное должно находиться в клетке или переноске.

«Сотрудница службы безопасности пожалела животное и пропустила его с владельцами в метро, хотя правила запрещают это делать. Правила перевозки определяют, что животное должно находиться в переноске или клетке. При этом багаж не должен превышать 150 см по сумме измерений длины, ширины и высоты»,- отметили в департаменте.

В ведомстве добавили, что провозить таких зверей в метро нельзя. В пресс-службе допустили, что альпака могла не только пострадать сама, но и нанести вред другим пассажирам или движению поездов.

«Пожалуйста, пожалейте животных, ведь им может быть страшно»,- заключили в дептрансе.

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