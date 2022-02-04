Врачи оценят

Бактерицидный рециркулятор РБ-1-30 производства АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» проходит испытания в Центральной железнодорожной больнице г. Улан-Батора. Положительные результаты дадут «зеленый свет» поставкам прибора в профильные учреждения Монголии.
Тестирование российского медицинского оборудования с целью оценки эффективности обеззараживания общественных и специализированных пространств проводит опытный высококвалифицированный коллектив врачей Центральной железнодорожной больницы. Заключения по итогам испытаний и рекомендации будут направлены руководству Улан-Баторской железной дороги и всему профессиональному медицинскому сообществу страны.
Напомним, что в Монголию уже поставлено 70 рециркуляторов. Один прибор в канун нового года установлен в Торговом представительстве РФ в Монголии.
На снимке: участие в церемонии начала испытаний РБ-1-30 производства АПЗ приняли: (слева направо) заместитель исполнительного директора компании «Монгол эм импекс концерн» Б. Мунх-Эрдэнэ, торговый представитель РФ в Монголии Максим Васильев, главный врач Центральной железнодорожной больницы г. Улан-Батора С. Эркегул, генеральный директор ХХК «Манлай инвестмент» (дилер АО «АПЗ» в Монголии) Ц. Эрдэнэбилэг.
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