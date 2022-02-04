Депутат Бессараб поддержала предложение увеличить размер выплат по уходу за детьми-инвалидами

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4 февраля 2022, 11:00

рубли, Natalya Loginova/Russian Look

Член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала предложение повысить выплаты по уходу за детьми-инвалидами, в частности — независимо от наличия трудового дохода.

"Уверена, что это нужно делать", – заметила в пятницу, 4 февраля, депутат и добавила, что сейчас заметна большая пропасть между доходами граждан, имеющих возможность работать, и тех, кто находится дома, поскольку должен ухаживать за детьми-инвалидами или пожилыми родителями.

Светлана Бессараб уточнила в беседе с RT, что вышеуказанная проблема существует не только в России, но и во всем мире.