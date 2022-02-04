Латвия: кто защитит государственный центр социальной защиты

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4 февраля 2022, 10:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяна Тимука; центр социального ухода "Земгале"

Есть в Латвии такой государственный центр социальной защиты «Земгале». Понятно, что это государственное учреждение, которое находится в подчинении министерства благосостояния. Но находиться в подчинении министерства благосостояния совсем не означает, что учреждение будет защищено. Многое зависит от министра и его финансовой заинтересованности.

Я приехала в один из филиалов государственного центра социальной защиты «Земгале», который находится в славном городке Иецава. Разумеется, я изучила материалы об этом учреждении, проанализировала мнения людей… Из своих источников я узнала, что в этом центре есть конфликт: нынешний министр благосостояния Латвии Гатис Эглитис, видимо, «заточил зуб» на директора центра Кристапса Кейшса.

Фото: центр социального ухода

Я не была знакома с г-ном Кейшсом, а вот интервью, выступления на ТВ министра благосостояния г-на Эглиса я видела… Простите, но мне сложно было понять, а почему же министр, который должен знать финансовое состояние пенсионеров, инвалидов, малоимущих, а также зарплаты своих сотрудников, увы, выступая на ТВ не может четко ответить на вопрос, например, о пенсиях – сколько нынче в среднем получает пенсионер Латвии? Как такое может быть? А зарплату няни в центре социального ухода, который находится в черте Риги, 500 евро до вычетов налога (третья часть) считает, что «не все так плохо». Мне не понятно, а почему министр благосостояния Латвии Гатис Эглитис принимает участие в открытии сети крупных продуктовых магазинов… Там точно цены не «на половину» меньше, не для малоимущих, да и качество товара далеко не на высоком уровне… Как оказалось, не я одна задаю подобные вопросы!

Итак, хотелось увидеть жизнь людей в центре социального ухода своими глазами.

С какими заболеваниями в нем находятся люди?

Государство предоставляет уход и услуги социальной реабилитации совершеннолетним лицам обоего пола, находящимся с тяжелыми психическими расстройствами.

Что мы знаем о психическом расстройстве?

Справка. Психическое расстройство (ментальное расстройство) – в широком смысле состояние психики, отличное от нормального, здорового. Иными словами, психическое расстройство влечет изменения и нарушения в сфере чувств, мышления, поведения.

Понятно, что людям с такими проблемами требуется социальный уход.

Что мы знаем о государственном центре социальной защиты «Земгале»? То, что он является крупнейшим поставщиком услуг долгосрочной социальной опеки и социальной реабилитации в Латвии, где доступно 1348 клиентских мест для получения социальной опеки и социальной реабилитации. В центре работают в среднем 807 человек. Такая вот официальная информация.

Пока я искала здание администрации, то забрела в один из корпусов, где живут клиенты, впрочем, лучше их называть просто люди… Чистенько, светло и спокойно… Честное слово! Странно, любые психические расстройства имеют и негативную энергетику… Но тут я не ощутила ничего подобного! Пока я искала директора центра, то успела пообщаться с людьми… Ко мне подошла женщина (явно проживающая в центре) и стала интересоваться моей жизнью: кто я такая, буду ли тут находиться, как зовут и есть ли у меня родственники? Она улыбалась мне и хотела показать центр… Потом подошел мужчина средних лет, который по-хозяйски, но очень добродушно стал рассказывать о том, как он убирал снег, и как ему это нравится, и хорошо, что сейчас зима, а потом наступит весна и будет цвести сирень, а он обязательно подарит ее своей милой даме сердца…

Я понимала, что это их дом, родной дом, где они чувствуют себя в безопасности. Но меня сверлила мысль, которую озвучил источник – людей могут расформировать в другие места… Почему? Центр находится далеко от столицы, в прекрасном лесном массиве, добротный ремонт, люди чувствуют себя как дома, вернее – дома, есть огромная территория для прогулок, есть огород, где жители центра с удовольствием выращивают все что угодно – картошку, лук, морковку, свеклу, чеснок, зелень и т.д. Есть «развлечения» - пекут на праздники печенья, рисуют картины (есть и очень впечатляющие), украшают своими поделками комнаты, коридоры центра… Полным ходом идет жизнь.

Фото: центр социального ухода

Как мне потом сказал директор центра Кристапс Кейшс: «У нас тут и страсти любовные разгораются. Вот недавно сыграли свадьбу! Живут счастливо. Это их дом, а мы – семья. Вы заметили, что наши люди одеты в разные одежды? Я, как стал директором, то решил, что каждый человек в нашем центре – личность, и будет индивидуален. Да, и в одежде! Тут же есть и женщины, которым хочется надеть шляпку, накрасить глаза, губы – быть красивой! Мы им это покупаем… А, как можно иначе?»

Беседа с директором была позже, а в тот момент у меня перед глазами «проплыла» сцена из фильма «Судьба», где сыграл великий Евгений Матвеев. Этот фильм о судьбах людей войны… Там есть сцена, когда фашисты решили расстрелять людей с психическими расстройствами: их просто «закидывали» в грузовики, а они не знали, куда их везут, а только спрашивали, что там же красиво… И врачи не оставили своих больных, а разделили с ними судьбу…

Я говорю о том, что нельзя уподобляться жестокости, бесчеловечности… Такие люди, при смене обстановки, долго не живут… Они чувствуют, что потеряли дом…

Так, почему же министр благосостояния Гатис Эглитис, возможно, планирует расформировать или закрыть, или «ликвидировать» данный центр? Почему возник у министра конфликт с директором Кристапсом Кейшсом, человеком, на мой опытный взгляд, честным, прямолинейным, а главное – пережившим и личную трагедию, потому и понимает всех тех, кто проживает в центре, и создал им дом…

Балтийское бюро «АН» сделало запрос в пресс-службу министра благосостояния – ждем ответа. И тогда можно будет разобраться в финансовых «аспектах» государственного центра социального ухода «Земгале» - кто есть кто? И не является ли министр благосостояния Латвии г-н Эглитис… министром СВОЕГО благосостояния…

Продолжение следует…