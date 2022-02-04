Популярные вопросы астрологу: продолжение. Часть третья

Аргументы Недели → Общество 13+

4 февраля 2022, 10:06 Екатерина Максимова,

Счастлива тому объёму вопросов, которые поступают на мою почту, поэтому с радостью продолжу отвечать на них с важными для вас пояснениями.

- Часто хожу к косметологу, много проблем. Может ли тут помочь астрология?

Об особенных днях, когда лучше стричь волосы, избавляться от бородавок и совершать водные процедуры знали еще красавицы средневековья и древней Греции. Времена изменились, а вот влияние Луны на женщин остается всегда неизменным. Луна покровительствует прекрасной половине человечества, всем жидкостям в организме, отвечает за процессы регенерации. Поэтому любой дневник красоты основан на фазах Луны. Это самая быстрая планета, которая находится в каждом знаке Зодиака не больше 2 дней. Ее фазы (от новолуния к полнолунию) и знак пребывания задают правила поведения в сфере ухода за собой.

Важно знать, что существуют знаки Зодиака плодовитые и стерильные, быстрые и медленные. Только не стоит думать, что это касается представителей определенного знака, вовсе нет. Это касается процесса, который вы начинаете в определенный день, на определенном знаке и в определенную фазу Луны. Шикарные, длинные волосы всегда считались роскошью, издревле правило гласило: хочешь поскорее отрастить шевелюру, подравнивай (стриги) их на растущую фазу Луны и в плодовитом знаке. Фазу Луны можно посмотреть в любом календаре или на любом интернет-ресурсе, а вот плодовитые знаки надо выучить наизусть: Скорпион, Рак и Рыбы, водная триада. Самый быстрый из них считается знаком Рыб. То есть алгоритм скорейшего обретения длинных волос таков: стрижем волосы, дожидаясь растущей Луны в Рыбах. Или хотя бы выбираем один из водных знаков. Этот день надо посмотреть заранее и договориться с вашим мастером. Если раньше это считалось «бабушкиным суеверием», то теперь все больше и больше стилистов доверяют советам звезд.

Есть процедуры, когда от волос как раз надо избавляться, чтобы они подольше не росли. Тогда все наоборот: выбираем стареющую фазу Луны и стерильный, медленный знак Зодиака, который не дает плодов. К бесплодным относятся Близнецы, Дева и Лев. К медленным относят Льва и Деву, поэтому попрощаться со всем ненужным: волосами, наростами, бородавками, родинками на теле идеальнее всего на стареющую Луну, которая попала в эти два знака Зодиака.

Под отдельную категорию попадают пластические или любые другие операции на лице и теле. К этой дате надо подходить серьезно и это тот случай, когда обязательно надо проконсультироваться с астрологом о подходящем дне. Здесь мало знать фазы Луны и особенности знака. Здесь необходимо проанализировать вашу личную звездную карту, исходя из ее особенностей, вычислив благоприятный момент. Ну а если нет времени и средств идти к астрологу? Тогда хотя бы надо выбрать день, когда Луна совсем «незрелая», совсем далекая от полнолуния! Потому что полнолуние провоцирует кровотечения и приток жидкостей. Выбирая первую фазу Луны, этого нежелательного процесса можно избежать. Так же стоит учесть ретроградность Венеры, Марса и Меркурия. Неблагоприятно делать пластику на ретро-Венере, потому что это планета ответственна за красоту и результат операции может разочаровать! Марс вообще является сигнификатором операции и когда он ретрограден, операция может иметь повтор, поэтому этого периода лучше избегать. Ну, и, конечно, на ретро-Меркурии тоже лучше ничего не планировать – могут быть отмены операции и поломки медицинской техники. Но еще раз подчеркну: это общие рекомендации, при серьезной операции, необходимо прийти на личную, профессиональную консультацию.

- Мы хотим завести собаку. Есть ли астрологическая совместимость с животным или это только на людей распространяется?

Безусловно есть! Все, что рождается в нашем мире имеет свою натальную – звездную карту. Ваша собака или кошка рождена под определенным созвездием, имея уникальный характер и нервную систему. Правда, животные еще более зависимы от Луны, чем мы, поэтому очень важно знать, где была Луна в момент их рождения, это легко определить, заглянув в лунный календарь на любом ресурсе. Если у человека надо учитывать все планеты гороскопа, то у братьев наших меньших будем принимать во внимание только Луну и Солнце, причем ночное светило в приоритете. Если у Вас есть выбор, то лучше выбрать домашнего любимца с Луной в том же знаке, что ваше Солнце. Или в той же стихии, это тоже будет гармоничным сочетанием. Напомню про стихии: Овен, Лев и Стрелец – триада огня, Скорпион, Рыбы и Рак – вода, Близнецы, Водолей, Весы – воздух и Телец, Дева и Козерог - трин земли. Важно, чтобы присутствовала одна стихия хотя бы у Лун, а в идеале у вашего Солнца и Луны со светилами питомца. И тогда это будет колоссальная энергетическая подпитка, ведь наши домашние любимцы трансформируют нашу энергию и улучшают здоровье. Тему здоровья с удовольствием продолжу в следующей статье, отвечая на ваши вопросы.