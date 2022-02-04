Опыт Южного Урала рекомендуют главам других регионов России

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4 февраля 2022, 09:53 Татьяна Михайлова Источник: Челябинск Сегодня

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Привлечение федеральных средств на решение экологических вопросов эксперт назвал грамотным решением Алексея Текслера.

Вчера стало известно о том, что Челябинской области одобрили льготный заем из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реконструкцию очистных сооружений в региональном центре. Такое решение приняла Правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Южный Урал стал одним из первых субъектов страны, воспользовавшихся новым инструментом поддержки. Регион получит 1 миллиард 150 миллионов рублей из ФНБ, еще 286 миллионов выделят из областного бюджета и средств МУП «ПОВВ».

Постепенное решение экологических вопросов с привлечением средств из ФНБ — это пример правильной работы региональных властей с федеральным центром, считает, председатель Общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество» Рашид Исмаилов.

«Действительно очень много существует застарелых проблем, которые тянутся еще с советских времен. Привлечение федеральных средств на решение этих проблем — это пример того, как грамотно использовать лоббистский потенциал на федеральном уровне», — прокомментировал изданию «Челябинск Сегодня» эксперт. Рашид Исмаилов добавил, что рекомендует опыт Южного Урала главам других субъектов.