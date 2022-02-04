Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

Опыт Южного Урала рекомендуют главам других регионов России

, 09:53 Источник: Челябинск Сегодня

Опыт Южного Урала рекомендуют главам других регионов России
Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Привлечение федеральных средств на решение экологических вопросов эксперт назвал грамотным решением Алексея Текслера.

Вчера стало известно о том, что Челябинской области одобрили льготный заем из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реконструкцию очистных сооружений в региональном центре. Такое решение приняла Правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Южный Урал стал одним из первых субъектов страны, воспользовавшихся новым инструментом поддержки. Регион получит 1 миллиард 150 миллионов рублей из ФНБ, еще 286 миллионов выделят из областного бюджета и средств МУП «ПОВВ».

Постепенное решение экологических вопросов с привлечением средств из ФНБ — это пример правильной работы региональных властей с федеральным центром, считает, председатель Общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество» Рашид Исмаилов.

«Действительно очень много существует застарелых проблем, которые тянутся еще с советских времен. Привлечение федеральных средств на решение этих проблем — это пример того, как грамотно использовать лоббистский потенциал на федеральном уровне», — прокомментировал изданию «Челябинск Сегодня» эксперт. Рашид Исмаилов добавил, что рекомендует опыт Южного Урала главам других субъектов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости