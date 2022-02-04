В подмосковном суде рассматривают дело сына бывшего замгенпрокурора России

Аргументы Недели → Общество 13+

4 февраля 2022, 09:55 Антон Дубровский, Журналист Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

В Московском областном суде начали рассматривать нашумевшее дело сына Ивана Кондрата, бывшего заместителя генпрокурора России и судьи столичного арбитража Елены Кондрат. Николай Кондрат обвиняется в организации убийства Кирилла Игитханяна, который работал его водителем, а также в организации приготовления к убийству судьи Елены Махалкиной и еще двоих бизнесменов. Кроме этого, ему инкриминируется похищение паспорта и умышленное уничтожение чужого имущества.



В суде прошло предварительное слушание дела Николая Кондрата, которое растянулось на несколько часов.



Следственный комитет России при расследовании использовал одну из новейших разработок. К свидетелю по делу была применена методика активизации памяти под гипнозом. Результат оказался неудовлетворительным. Свидетель ничего не вспомнил.



Этот метод основан на погружении свидетеля в глубокий гипноз и работе с его подсознанием. Такая методика начала применяться Следственным Комитетом недавно. Она использовалась в случаях с преступлениями против личности (изнасилований, убийств, покушений). Методика применяется тогда, когда свидетель или жертва не могут вспомнить важные для следствия детали.



В деле Николая Кондрата у водителя «Яндекс.Такси» пытались выяснить детали его поездки 2 октября 2020 года, которую он совершил утром. Маршрут поездки начинался от дома, где проживает семья Кондрат, до бульвара маршала Рокоссовского, 6, где проживает Никита Мацнев. Следственный Комитет считает, что именно этой доставкой исполнителю убийства был передан пакет с ножом, которым и был убит Кирилл Игитханян. Но новые технологии не помогли. Таксист, фигурирующий в деле под псевдонимом «Иванов», даже в подсознании не вспомнил никаких подробностей этой поездки. Он только помнил, что пакет забрал «где-то в центре у Садового кольца».



Тем не менее обвинение считает, что доказательств вины достаточно. Защита же настаивает, что обвинения против Кондрата получены под давлением.



В пресс-службе суда сообщили, что 7 февраля дело сына бывшего замгенпрокурора рассмотрит тройка судей Она начнет слушания дела, по существу.



По делу также проходит Григорий Воскресенский. Он обвиняется в пособничестве в убийстве Игитханяна. Следствие считает, что именно он подвозил Никиту Мацнева, исполнителя убийства, к месту преступления, а потом помог ему спрятать труп.



Еще одна экспертиза была проведена по инициативе защиты. Она касалась проверки показаний Никиты Мацнева, который утверждал, что его подвергли пыткам. Он заявил, что при задержании оперативники его сильно избили. Кроме того, Мацнев утверждал, после его доставки в отделение полиции в Луховицах, его пытали электрическим током путем подведения проводов к мизинцам рук и спине и еще душили курткой. Таким образом, по его версии, оперативники требовали дачу показаний против Николая Кондрата. Мацнев сообщил, что испугался и согласился с этими требованиями. Специалисты Луховицкой судебно-медицинской экспертизы обследовали Никиту Махнева и обнаружили у него несколько небольших ссадин на мизинце правой руки, голени, в районе запястья, груди и в других местах.



Эксперты, посчитали, что эти повреждения появились под воздействия тупого твёрдого предмета, но «в силу своей незначительности» не относятся к разряду причиняющих «вред здоровью». Следов ожогов они не обнаружили.



Никита Мацнев затем стал основным свидетелем обвинения. Он дал показания о подготовке убийства судьи арбитражного суда города Москвы Елены Махалкиной и еще двух бизнесменов Николаем Кондратом. Из материалов дела следует, что судью собирались убить из арбалета возле ее дома. Мотивом убийства было обращение Махалкиной в 2020 году в ФСБ. В результате этого обращения мать Николая Кондрата была привлечена к уголовной ответственности по делу о взятке в 50 тыс. долларов.



Мацнев был осужден на 8,5 лет колонии. Он должен будет выступить в Московском областном суде во время процесса.



Защита Николая Кондрата требует учесть то, что основной свидетель Мацнев не один раз изменял свои показания. Семья Николая Кондрата настаивает на том, что Мацнев под давлением пошел на сделку со следствием. Сами подсудимые своей вины не признают. Они считают показания главного свидетеля оговором, полученным под давлением.