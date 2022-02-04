Эксперты: «Пушкинскую карту» необходимо доработать для малых городов Хабаровского края

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

4 февраля 2022, 08:46

Принцип действия «Пушкинской карты», которую активно рекламируют в последнее время в Хабаровском крае, необходимо пересмотреть для малых городов и поселков – сегодня в других населенных пунктах, кроме Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, она попросту не действует.

- Идея хорошая, но на практике не работает. Чтобы карта принималась, нам необходимо закупить дополнительное оборудование - те же терминалы, заключить договор на обслуживание, а это все порядка восьми тысяч рублей в месяц. Плюс заключить договор с цифровой платформой. Учитывая же, что на все фильмы можно посещать по «Пушкинской карте», а только отечественного производства и рекомендованные комиссией, то «на выходе» у нас получается количество льготных билетов кратно меньше, чем наши затраты, - поделилась директор кинотеатра "Молодость" из Амурска Наталья Наумова.

Из-за необходимости финансовых вложений «Пушкинская карта» лишь номинально доступна и в некоторых учреждениях культуры Комсомольска-на-Амуре: не у всех бюджетных организаций есть средства на модернизацию. В этой связи общественники готовят письмо в адрес министерства культуры Хабаровского края с предложением помочь с практическим внедрением «Пушкинской карты».

- К сожалению, в очередной раз «за бортом» остаются те, кто живет за пределами Хабаровска. Для них льгота, вроде бы и есть, но лишь на бумаге. По факту же воспользоваться картой молодежь не может. Поэтому совместно с общественниками Амурска мы готовим предложение о централизованной помощи бюджетным учреждениям по внедрению системы, чтобы она действительно работала, а не на словах, - рассказал заместитель председателя Общественного совета Комсомольска-на-Амуре Максим Аликин.

Напомним, «Пушкинская карта» - федеральная программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи от 14 до 22 лет. Карта позволяет приобретать билеты на выставки, в музеи, кинотеатры и театры по льготной цене (бесплатно), с 1 января её номинал составляет пять тысяч рублей.

Программа стартовала осенью 2021 года. В Хабаровском крае к ней изначально подключились краевые театры: юного зрителя, театр кукол, музыкальный и театр драмы, краевая филармония, а также Дальневосточный художественный и имени Гродекова музеи.