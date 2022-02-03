В Челябинске обсудят, зачем заниматься популяризацией науки

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

3 февраля 2022, 18:32 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Завтра утром выйдет очередной выпуск утреннего стрим-шоу «Сбитый летчик поутру».

4 фераля ведущие программы Сергей Филичкин и Андрей Трушников вместе с экспертами обсудят несколько тем: утилизация батареек, популяризация науки и выборы. Гостями стрим-шоу станут социальный предприниматель Дмитрий Закарлюкин, директор Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) Челябинска Лариса Матвеева и депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин.

Начало шоу в 8.30 по челябинскому времени. Трансляция будет вестись на канале «Гранада ТВ» в YouTube.

Напомним, что стрим-шоу «Сбитый летчик поутру» это проект медиахолдинга «Гранада Пресс». Его авторы обсуждают актуальные новости мира, страны и региона в прямом эфире.