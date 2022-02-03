АЭС России возможно признают «зелеными» в Европе

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3 февраля 2022, 18:53 Турана Гулиева,

Российские атомные электростанции (АЭС) возможно включат в европейскую таксономию. Это приведет к тому, что российские атомные проекты признают низкоуглеродными. Об этом сообщил заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Он считает, что включение российских АЭС в европейскую таксономию важно. Первостепенно это отражает противоречие 6 статьи Парижского соглашения.

Эксперт разъяснил, порядок признания атомных электростанций.

"Фактически вопрос взаимного признания вынесен на уровень двусторонних переговоров. Гарантий, что ЕС в итоге признает низкоуглеродный характер зарубежных атомных проектов, по-прежнему нет, однако включение АЭС во внутриевропейскую таксономию явно облегчит переговорный процесс", - сказал Белогорьев.

2 февраля Европейская комиссия приняла документ «Таксомания ЕС». В нем представлена информация о видах экономической деятельности с точки зрения соответствия безуглеродной экономике.