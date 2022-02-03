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Курганцы извиняются за просьбу к чиновникам об открытии новой школы

, 17:27

Курганцы извиняются за просьбу к чиновникам об открытии новой школы

Общественная организация «Родительский комитет» села Кетово Курганской области через социальные сети извиняется перед чиновниками. Ранее жители села попросили правительство региона открыть новое учебное заведение, так как имеющееся работает в три смены. Это вызвало общественный резонанс в интернете. В сообщении организации говорится о намерениях каждого жителя села покаяться перед чиновниками, лишь бы школа была открыта.

Чиновники Курганской области заявили, что общественники ввели в заблуждение население региона своей просьбой. Виновные должны публично извиниться, если они хотят реального диалога и новой школы.

Школа в селе была построена два года назад. Однако чиновники не смогли выкупить её у застройщика. Цена работ возросла в процессе строительства, чего не учли в местном управлении образования. Районные власти не согласились выкупать объект по более высокой цене. В областном управлении ответственность переложили на район, так как деньги на стройку выделялись из местного бюджета. Известно, что к строительству объекта имеет отношение прежний глава района. Он осуждён за коррупционное преступление, поэтому к вопросу передачи дорогостоящего объекта власть подходит весьма деликатно.

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