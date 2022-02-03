Курганцы извиняются за просьбу к чиновникам об открытии новой школы

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3 февраля 2022, 17:27

Общественная организация «Родительский комитет» села Кетово Курганской области через социальные сети извиняется перед чиновниками. Ранее жители села попросили правительство региона открыть новое учебное заведение, так как имеющееся работает в три смены. Это вызвало общественный резонанс в интернете. В сообщении организации говорится о намерениях каждого жителя села покаяться перед чиновниками, лишь бы школа была открыта.



Чиновники Курганской области заявили, что общественники ввели в заблуждение население региона своей просьбой. Виновные должны публично извиниться, если они хотят реального диалога и новой школы.



Школа в селе была построена два года назад. Однако чиновники не смогли выкупить её у застройщика. Цена работ возросла в процессе строительства, чего не учли в местном управлении образования. Районные власти не согласились выкупать объект по более высокой цене. В областном управлении ответственность переложили на район, так как деньги на стройку выделялись из местного бюджета. Известно, что к строительству объекта имеет отношение прежний глава района. Он осуждён за коррупционное преступление, поэтому к вопросу передачи дорогостоящего объекта власть подходит весьма деликатно.



