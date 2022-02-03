В Латвии будут штрафовать за памятники с оружием СССР

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3 февраля 2022, 17:36 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Очередной раз националисты «постарались»: Нацблок в Сейме предложил ввести штрафы за памятники с оружием СССР. Их идеи поддержали депутаты Сейма.

Поправки к Закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка в марте прошлого года внесли депутаты НО Эдвинс Шноре, Райвис Дзинтарс, Янис Домбрава, Янис Иесалниекс, Александр Кирштейнс и Рихард Колс.

Депутаты НО поясняют, что цель законопроекта — обеспечить демонтаж оставшихся символов власти СССР — вооружения и военной техники, которые находятся на постаментах в публичной среде Латвии вне музеев.

Административное взыскание налагается за экспонирование вооружения, военной техники и элементов бывшего СССР и фашистской Германии в общественном месте, если общая продолжительность экспозиции превышает 30 дней, кроме как в музеях.

Политики НО предлагают ввести предупреждение или штраф в размере до 350 евро для физических лиц и до 2900 евро для юридических лиц. Законопроект призван предотвратить возможность публичного поклонения вооруженным силам нацистской Германии и коммунистического Советского Союза путем выставления их вооружения и военной техники на почетных местах, поясняется в его аннотации.

Депутаты отмечают, что во время оккупации СССР в общественных местах Латвии на постаментах устанавливалась различная военная техника, чтобы обозначить оккупированные СССР территории и четко указать местному населению, под какой властью они находятся. Часто военная техника размещалась на почетных местах на базах оккупационной армии.

По окончании оккупации СССР большинство этих военных памятников было демонтировано, но не все, поэтому законопроект поможет латвийскому обществу избавиться от последствий оккупации, подчеркивают представители Национального союза.

Как сообщалось, в ночь на 24 февраля 2021 года в Екабпилсе с постамента была украдена пушка, установленная на мемориале советским солдатам. Мемориал в Крустпилском парке Екабпилса был открыт в 1976 году. Он посвящен памяти девяти героев Советского Союза, павшим при освобождении Екабпилсcкого района от немецких войск. Неподалеку находится братская могила, на которой установлен памятник с пушкой.

Полиция выяснила, кто демонтировал в Екабпилсе пушку советских времен, а также где именно затопили пушку в Даугаве. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Виновнику грозит лишение свободы на срок до двух лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.