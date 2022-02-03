Что думают российская актриса и латвийский политик о мужчинах

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

3 февраля 2022, 17:34 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Согласитесь, частенько мы, женщины, «сплетничаем» о мужчинах: мол, вот этот просто красавчик, а у того всегда «завлекательный» галстук, а этот точно «ходит на лево», а тот умеет обеспечить семью. И сходимся в одном мнении – каждый мужчина имеет свои характерные «особенности», но есть и общие черты! Балтийское бюро «Аргументы Недели» пошло на эксперимент: что общего у российского и прибалтийского мужчины, и чем они кардинально отличаются? А помогут нам разобраться в «хитросплетении» мужчин неподражаемая, и моя любимая актриса, Светлана Рожкова, и самый красивый и смелый, по мнению латвийцев, депутат Сейма Рамона Петравича.

- Светлана, на ваш взгляд, чем отличаются прибалтийские мужчины от российских? Вы часто путешествуете, общаетесь, наблюдаете, видимо, за людьми…

- Сейчас уже стоит говорить, что путешествовала – коронавирус, однако! Вот из пяти концертов, увы, четыре отменены! Жаль, но что поделаешь? Я, конечно, полна оптимизма и верю в то, что скоро мы окунемся в прежнюю жизнь! Что касается прибалтийских мужчин, то у меня, честно говоря, не особо большой опыт… Был такой случай в моей ранней юности: я отдыхала в санатории «Ессентуки» и там познакомилась (с таким же отдыхающим) юношей из Латвии… Он был из города Сигулда. Есть такой? Отлично. Так он меня поразил своими манерами: когда мы, например, входили в столовую с девочками, то он вставал со стула и приветствовал нас, всегда подавал руку, когда из транспорта выходили, был очень сдержанный… Меня тогда это очень поражало и нравилось… Я понимала, что такое поведение у него в крови – он так воспитан, его так научили вести себя…

- Рамона, вопрос к вам! На ваш взгляд, чем отличается российский мужчина от прибалта?

- Я, конечно, не могу похвастаться огромным опытом – не было у меня тесного общения с русским мужчиной, но я наблюдала за ними и, конечно, обсуждала с приятельницами русских мужчин… Могу сказать, что есть у меня подруги-латышки, которые говорят: «Я буду встречаться только с русским мужчиной!» Почему? Они очень естественные – не пытаются создавать из себя «образ», которого нет! Более эмоциональные, ревнивые… И это хорошо для сдержанных женщин. Русский мужчина хочет, чтобы любимая женщина была только его! Есть же такая пословица – «бьет – значит любит!» Объясню! Это не означает, что надо драться и избивать… Это говорит о характере, вернее, о силе привязанности! У других народов эта пословица не имеет смысла, а вот у русских – имеет. Русский мужчина щедр на чувства, слова… Прибалт, более, скуп и даже расчетлив в выборе подруги, жены. Тут уж женщине выбирать… Мне кажется, что женщина любой национальности будет думать сердцем, а вот мужчины – нет… Это мое мнение.

- Светлана, как вы считаете – лучше быть мужчине красивым и немым, или умным, но не особо привлекательным?

- Я бы точно предпочла умного мужчину! Ну, что красивый… Возьми картинку и посмотри на красивого! Жить же приходится не только с «лицом», но и с мозгами. Умный мужчина многое понимает, берет ответственность за семью, за ее благополучие, решает домашние проблемы. Вспомните, в наше время как было? Если мужчине хорошо за двадцать (кстати, и девушке), а он не состоит в браке, то это было ненормально! Сегодня ситуация изменилась… Серьезно! Вижу это на примере своей дочери: ей 25 лет, умница, красавица, состоявшийся человек, а «партнера» на целую жизнь, увы, нет! Мужчины не особо спешат связать себя официальными отношениями… Тут много нюансов: больше хотят свободы, так удобнее, кто-то еще карьеру не сделал и т.д. Я сейчас говорю о мужчинах, а не о проститутках, извините… Есть такие, которые «присасываются» к женщинам и используют их… Таких достаточно, и обсуждать не стоит. Я говорю о тех, кто серьезно думает о своем будущем с женщиной… берет ответственность за семью на себя. Ответственный, серьезный, думающий, настоящий мужчина – штучный товар!

- Рамона, на ваш взгляд – лучше строить отношения с красивым или умным мужчиной?

- Зачем красота мужчине, если нет ума? Как долго женщина сможет с таким прожить? Конечно, есть разные варианты, но я высказываю свое мнение. От глупости мужчин женщина увядает в семейной жизни… Сложно же решать, делать все самой…

- Светлана, должна быть иерархия в семье?

- Должны быть доверительные отношения… Но я считаю, что мужчина в семье – голова, а женщина должна быть шеей. Вот тогда будет в семье согласие… Я говорю об умной женщине.

- Рамона, кто в семье должен быть главным?

- Я исключительно выступаю за честные партнерские отношения. Разумеется, на основе чувств, любви. Сегодня женщина – самостоятельная личность! Посмотрите, какие женщины-врачи бывают… они делают сложнейшие операции, создают новые лекарства, которые спасают человечество! Женщины – политики… Я говорю о тех, кто имеет свое мнение и может отстоять его публично! Отношение к женщине изменилось за последние, например, 100 лет. Она больше не «домашняя игрушка», а состоявшаяся личность! В большинстве своем…

- Светлана, вы помните, как вам супруг Юрий сделал предложение?

- Это я сделала ему предложение! Небольшая история: Юрий – второй супруг. После первого брака я решила, что больше не хочу никаких официальных отношений! Не хочу! С Юрой мы встречались и жили семь лет – нас устраивало. Но… Мне должны были дать квартиру… Да, были времена, когда организации «выдавали» сотрудником квартиры. А если ты замужем, то и площадь больше. Вот я и предложила Юре заключить фиктивный брак! Сказала, что, мол, даю ему два дня на раздумье, а иначе… сама решу вопрос… Юра подумал и сказал: «Я согласен! Но есть условие: брак должен быть настоящим! Даю тебе два дня!» Я думала сутки и согласилась! И не жалею до сих пор!

- Рамона, как вам супруг Александр сделал предложение?

- Как такового предложения не было – просто пошли и расписались! Мы жили в гражданском браке, у нас было двое детей уже… И не было большой необходимости менять свою жизнь, но вот наступил момент, и мы решили. Не сказали родителям ничего, а сходили в ЗАГС. Когда пришли к родным, то показали им обручальные кольца… Папа сперва не поверил, а когда увидел свидетельство о браке, то понял, что все серьезно! У меня не было пышного свадебного платья, банкета… Все было скромно, но прекрасно!

- Благодарю.

Какой вывод?

В любой стране женщина остается женщиной, независимо от национальности. У наших таких разных героинь мысли, взгляды, ощущения совпадают! Почему? Да потому, как есть в мире МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА!