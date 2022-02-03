В России ежегодно пропадает почти 200 тысяч человек​

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3 февраля 2022, 17:03 Антон Дубровский, Журналист Источник: kommersant.ru

Ежегодно в России пропадает много людей, Их количество около 180 тыс, что примерно равно населению Норильска, Организация «ЛизаАлерт» помогает в розыске пропавших людей.

Об этом рассказал депутат Госдумы от партии «Новые люди» Олег Леонов, который, одновременно, является координатором поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Он отметил, что, несмотря на предпринимаемые меры по поиску, 20 тыс. из пропавших так и не находятся. Леонов также заметил, что женщины пропадают реже мужчин, а больше всего пропаж людей происходит во время сбора грибов в лесах.

Депутат сказал: «Проблема пропажи людей значимая. Ежегодно по всей России пропадают примерно 180 тыс. человек — это почти все население города Норильска, из них 20 тыс. человек — примерно равно населению подмосковного Пущино — не находятся никогда».

По данным координатора поисково-спасательного отряда, в «ЛизаАлерт» поступает ¼ часть всех заявок о пропажах. 42 727 обращений поступило в организацию в 2021 году. И только в 2021 году, 31 603 человека были найдены живыми, не найденными оказались 1 655, а 3 131 человек были обнаружены погибшими.

Олег Леонов связывает рост количества пропавших людей с сезонностью:

«Есть громадные пики, связанные с тем, когда в лесах появляются грибы, и тогда в лесах пропадает огромное количество людей. Соответственно, пик пропаж по году совпадает с тем месяцем, когда в лесах наибольшее количество грибов: июль, август, а иногда и сентябрь.»

Он отметил, что сложнее всего искать пожилых людей, потому что они чаще всего пропадают из-за наличия у них деменции. «Дезориентированный человек перемещается непредсказуемым образом, поэтому искать их сложно», — считает депутат.

3 февраля в ряде стран принято отмечать день людей, пропавших без вести.

В России еще с сентября 2010 года появилась организация «ЛизаАлерт». Она появилась с того момента, когда группа примерно из пятисот добровольцев искала Лизу Фомкину 5-ти лет и ее тетю. Они пропали недалеко от подмосковного Орехово-Зуево. К сожалению, их не нашли живыми. Тело тети нашли через 9 дней поисков, а тело девочки – через 10 дней. Они погибли от переохлаждения.

Сегодня среди добровольцев «ЛизаАлерт» насчитывается около 30 тыс. человек.

В конце 2021 года депутаты собирались внести в Госдуму законопроект, который обязал бы мобильных операторов дооснастить сети технологией для определения местоположения абонентов без использования GPS. Такое нововведение облегчило бы в труднодоступных местах поиск пропавших людей, в том числе, и в лесу.