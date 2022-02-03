Собянин принял решение о премировании работников поликлиник за прием пациентов с ОРВИ и «омикроном»

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3 февраля 2022, 17:06

Фото: Global Look

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил работников городских поликлиник за самоотверженный труд и сообщил о решении премировать медиков за прием пациентов с ОРВИ и штаммом коронавируса «омикрон».

«Большинство терапевтов сегодня не получали городские надбавки, они работали в особом режиме, поэтому мною принято решение о выделении 1,5 млрд руб. поликлиникам для выплаты материального поощрения работников и покрытия оперативных расходов. Еще раз огромное спасибо всем медицинским работникам, врачам, медсестрам, волонтерам, которые сегодня несут колоссальную нагрузку в борьбе с ковидом», - заявил Сергей Собянин на встрече с дежурными врачами и медицинскими сестрами, работающими в отделении для приема пациентов с симптомами ОРВИ и телемедицинском подразделении городской поликлиники №68.

Мэр Москвы подчеркнул, что здравоохранение в столице столкнулось с беспрецедентными новыми вызовами по борьбе с коронавирусом. «Стационарное звено работает на уровне пиковых значений предыдущих волн, что само по себе очень сложно. Амбулаторное звено столкнулось вообще с таким потоком пациентов, которого не было никогда в истории московского здравоохранения. Для того, чтобы справится с потоком больных ОРВИ и ковидом, 6 тыс. медицинских работников ежедневно работают на прием москвичей, обеспечивая всю необходимую помощь, поддержку, диагностику, маршрутизацию пациентов», - сказал Собянин.

По словам главного врача ГБУЗ ГП №68 Натальи Кузенковой, в поликлинике постарались полностью оставить плановую помощь. «У нас сохранены дежурные врачи для «соматических» пациентов, которые обращаются. Сохранены и приемы врачей-специалистов», - отметила она.

Дополнительную премию получат врачи, медицинские сестры и администраторы, работающие в отделениях для больных с симптомами ОРВИ, телемедицинской службе и службе выездов на дом всех московских поликлиник. Сумма будет зависеть от ситуации в конкретном медучреждении и личного вклада каждого работника. По итогам прошлого года средняя зарплата врачей поликлиник составила 146 тыс. рублей в месяц, среднего медицинского персонала – 76,5 тысяч.