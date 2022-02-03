В поликлиниках Москвы теперь проводят телемедконсультации для пациентов с ОРВИ и COVID-19

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3 февраля 2022, 16:37

Фото: pixabay.com

После постановки диагноза пациенты с коронавирусом и ОРВИ могут обратиться за телемедицинской консультацией, не выходя из дома.

Врачи, почти как и на обычном приеме, оценивают состояние больных, выявляют симптомы улучшения или ухудшения самочувствия, дают рекомендации, при необходимости корректируют лечение и отвечают на вопросы. Результат в виде протоколов сохраняется в электронных картах.

Обратиться за помощью телемедицинской службы, как сообщается на официальном сайте мэра столицы, можно записавшись через приложение «ЕМИАС. Телемедицина». Доступ к сервису в виде логина и пароля приходит по СМС.

Как отметил Сергей Собянин, служба телемедицины создана в каждой поликлинике. С 25 января новым сервисом уже воспользовались свыше 17 тыс. москвичей. Специальные отделения ОРВИ и телемедицинская служба будут работать до стабилизации эпидемиологической ситуации и устойчивого снижения заболеваемости ОРВИ и штаммом «омикрон».

По словам мэра Москвы, в случае нарастания волны заболеваемости, у столицы есть запас прочности. Усилена служба «122», прием звонков идет в плановом режиме. Сергей Собянин также добавил, что сейчас идет стабилизация динамики роста заражений ковидом.