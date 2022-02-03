Аргументы Недели Общество 13+

Депутат Милонов попросил Бастрыкина проверить фильм «King's Man: Начало» на предмет реабилитации нацизма

, 16:39 Источник: РИА Новости

Депутат Милонов попросил Бастрыкина проверить фильм «King's Man: Начало» на предмет реабилитации нацизма
Виталий Милонов, Lev Ilyin/globallook.com

Депутат-единоросс Виталий Милонов обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить художественный фильм «King's Man: Начало» на предмет унижения достоинства русского народа и реабилитации фашизма. Текст письма публикует РИА-Новости.

По мнению депутата в комедийном боевике «King's Man: Начало» «в похабной и издевательской манере искажаются факты российской истории».

Авторы фильма, по словам Милонова, оскорбили чувства верующих, в том числе «надругательским изложением» убийства семьи императора Николая, «глумливо в комедийной манере» приписав их расстрел Адольфу Гитлеру. 

«Публично оскорбляется память защитников Отечества – участников Первой мировой войны, в числе которых – Верховный Главнокомандующий и Георгиевский кавалер Император Николай, реабилитируется нацизм»,— говорится в тексте письма.

Автор просит Александра Бастрыкина «принять необходимые меры реагирования».

Британо-американский комедийный боевик режиссера Мэтью Вона «King's Man: Начало» вышел в российский прокат 13 января. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Общество