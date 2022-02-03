Аргументы Недели → Общество 13+

Депутат Милонов попросил Бастрыкина проверить фильм «King's Man: Начало» на предмет реабилитации нацизма

3 февраля 2022, 16:39 Источник: РИА Новости

Виталий Милонов, Lev Ilyin/globallook.com Депутат-единоросс Виталий Милонов обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить художественный фильм «King's Man: Начало» на предмет унижения достоинства русского народа и реабилитации фашизма. Текст письма публикует РИА-Новости. По мнению депутата в комедийном боевике «King's Man: Начало» «в похабной и издевательской манере искажаются факты российской истории». Авторы фильма, по словам Милонова, оскорбили чувства верующих, в том числе «надругательским изложением» убийства семьи императора Николая, «глумливо в комедийной манере» приписав их расстрел Адольфу Гитлеру. «Публично оскорбляется память защитников Отечества – участников Первой мировой войны, в числе которых – Верховный Главнокомандующий и Георгиевский кавалер Император Николай, реабилитируется нацизм»,— говорится в тексте письма. Автор просит Александра Бастрыкина «принять необходимые меры реагирования». Британо-американский комедийный боевик режиссера Мэтью Вона «King's Man: Начало» вышел в российский прокат 13 января.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости