Челябинская область получила федеральные средства на реконструкцию очистных сооружений

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3 февраля 2022, 14:56 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Регион стал одним из первых субъектов страны, воспользовавшихся новым инструментом поддержки.

Фонд национального благосостояния (ФНБ) выделил 1 миллиард 150 миллионов рублей на реализацию проекта реконструкции очистных сооружений в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Заявку, которую представлял Южный Урал, одобрила правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Область стала одним из первых субъектов страны, воспользовавшихся новым инструментом поддержки — льготным займом из средств ФНБ.

Согласно проекту, который представил губернатор Алексей Текслер, в течение двух лет планируется провести реконструкцию сооружений механической очистки воды и сооружений обработки осадков. Это позволит решить важную проблему: устранить неприятный запах и улучшить состояние воздуха в Челябинске, кроме этого, значительно повысить качество очистки сточных вод. Очистные сооружения в областном центре построили в 1957 году, последняя модернизация была проведена в 1984.

Добавим, что к сумме льготного займа будет добавлено 286 миллионов рублей из областного бюджета и средств МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска.

После завершения заседания правительственной комиссии губернатор Алексей Текслер посетил площадку очистных сооружений, оценил их текущее состояние. Затем глава региона провел встречу с руководством города и представителями МУП, на которой обсудили начало реализации масштабного проекта.