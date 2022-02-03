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Челябинская область получила федеральные средства на реконструкцию очистных сооружений

, 14:56 Источник: Правительство Челябинской области

Челябинская область получила федеральные средства на реконструкцию очистных сооружений
Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Регион стал одним из первых субъектов страны, воспользовавшихся новым инструментом поддержки.

Фонд национального благосостояния (ФНБ) выделил 1 миллиард 150 миллионов рублей на реализацию проекта реконструкции очистных сооружений в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Заявку, которую представлял Южный Урал, одобрила правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Область стала одним из первых субъектов страны, воспользовавшихся новым инструментом поддержки — льготным займом из средств ФНБ.

Согласно проекту, который представил губернатор Алексей Текслер, в течение двух лет планируется провести реконструкцию сооружений механической очистки воды и сооружений обработки осадков. Это позволит решить важную проблему: устранить неприятный запах и улучшить состояние воздуха в Челябинске, кроме этого, значительно повысить качество очистки сточных вод. Очистные сооружения в областном центре построили в 1957 году, последняя модернизация была проведена в 1984.

Добавим, что к сумме льготного займа будет добавлено 286 миллионов рублей из областного бюджета и средств МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска.

После завершения заседания правительственной комиссии губернатор Алексей Текслер посетил площадку очистных сооружений, оценил их текущее состояние. Затем глава региона провел встречу с руководством города и представителями МУП, на которой обсудили начало реализации масштабного проекта.

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