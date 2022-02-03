Песков ответил, почему Путин не носит маску: вокруг президента принимаются меры предосторожности

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3 февраля 2022, 15:12

фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин не всегда надевает медицинскую маску на публичных мероприятиях. В четверг на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент в определенные моменты, особенно когда это касается публичных выступлений, не надевает маску, но это не значит, что не принимаются исчерпывающие меры безопасности.

Песков рассказал, что "вокруг президента принимаются соответствующие меры предосторожности, лица, которые вступают с ним в контакт, тестируются неоднократно, некоторым из них приходится какое-то количество дней пересиживать в карантине".

Сейчас Глава Российского государства проводит в Кремле переговоры с Президентом Аргентинской Республики Альберто Фернандесом. Потом они вместе полетят на Олимпиаду в Китай.