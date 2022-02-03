Молодым IT-специалистам расскажут, какие у них есть возможности в регионе

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

3 февраля 2022, 14:23 Татьяна Михайлова Источник: Пресс-центр «Гранада Пресс»

Фото из архива «Южноуральской панорамы», автор — В. Шишкоедов

В феврале пройдет митап с участием ведущих IT-компаний Челябинской области.

12 февраля состоится IT-митап, который будет посвящен искусственному интеллекту и внедрению цифровых проектов. Его организует команда Минцифры региона совместно с региональными IT-компаниями. Участниками мероприятия станут студенты вузов, магистранты и начинающие специалисты в сфере IT-решений. Об этом стало известно во время пресс-конференции, которая 3 февраля состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс».

«Сверхзадача этого мероприятия — показать молодым южноуральцам возможности, которые дает им Челябинская область в плане профессиональной самореализации, — прокомментировала генеральный директор АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области» Алена Шорохова. — В ходе митапа участники смогут пообщаться с представителями ведущих IT-компаний региона. Во время подготовки мероприятия мы получили большой отклик от регионального IT-сообщества, благодаря чему сформирован пул интересных спикеров, которые готовы поделиться с молодежью актуальными сведениями об информационной безопасности и развитию отрасли».

Добавим, что Минцифры Челябинской области регулярно организует мероприятия для людей разных возрастов, где южноуральцы могут бесплатно получить необходимые каждому современному человеку IT-компетенции. Подробнее о них можно узнать на сайтах ведомства (mininform74.ru) и регионального Центра развития цифровых технологий (digital174.ru).