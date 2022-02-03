Москва обошла Лондон и Нью-Йорк в рейтинге самых процветающих мегаполисов по версии ООН

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3 февраля 2022, 14:34

Фото: pixabay.com

Столица России стала лучшим мегаполисом сразу в двух категориях согласно рейтингу ООН – по качеству жизни и развитию инфраструктуры.

По предварительным данным рейтинга «Индекс процветания городов», опубликованным в рамках программы ООН-Хабитат, Москва лидирует по показателю развития инфраструктуры с баллом 83.2. У Лондона в этой категории — 75.9, а у Парижа — 76.3.

Столица России на первом месте и по качеству жизни – 68.3, в то время как у столицы Великобритании – 61.59, а Франции – 57.16.

В глобальном рейтинге у Москвы третье место среди 29 мегаполисов мира. На первом – Сингапур, на втором – Торонто. Здесь также учитывали параметры «равенство и интеграция в жизнь общества», «продуктивность экономики», «экологическая устойчивость», «городское управление и законодательство».

Индекс городского процветания разработан ООН-Хабитат. Это программа ООН, созданная в 1978 году для координации глобальных усилий по устойчивому городскому развитию.