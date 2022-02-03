О своей вакцнированности сообщили 71% опрошенных на Кубани

Аргументы Недели. Кубань → Общество

3 февраля 2022, 13:04

По данным социологических опросов, представленных Общественным народным фронтом, в Краснодарском крае о своей вакцинации заявили 71% опрошенных. Большинство из них уточнили, что сделали это, заботясь о семьях. Но около 20% заявили, что их заставили на работе, а 16,5% - что им просто нужен был QR-код, чтобы посещать мероприятия.

Из тех же, кто пока не привился, 41,3% надеются на собственный иммунитет – думают, что их антител уже достаточно. 21,7% сослались на противопоказания. По данным ОНФ, «небольшое количество» опрошенных заявили о своём недоверии к вакцине и даже страхе перед ней.

Около половины опрошенных (48%) заявили, что переболели COVID-19, однако подтверждённый диагноз может предоставить только каждый второй. В ОНФ обратили внимание на то, что не все переболевшие получили бесплатные лекарства. Те же, кому они достались, получали от врачей «фавипиравир» («коронавир», «арепливир») или «умифеновир» («арбидол»).

Депутат Госдумы и член регионального штаба ОНФ Светлана Бессараб заявила, что ситуация с ковидом в Краснодарском крае «ухудшается с каждым днем». Она также призвала всех соблюдать меры предосторожности, чтобы снизить нагрузку на врачей.

Данные опросов реготделение ОНФ направит в Минздрав Краснодарского края.