Врачи Гинзбург и Агапкин сообщили, что употребление жирного творога снижает риск развития инфаркта и инсульта

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3 февраля 2022, 12:31

фото: pixabay.com

Жирный творог полезен для здоровья человека. О пользе творога телезрителям рассказали врач-диетолог Михаил Гинзбург и врач-реабилитолог Сергей Агапкин. Медики объяснили, что в молочном жире содержится в небольшом количестве пентадециловая кислота.

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург сказал в популярной телепрограмме о здоровье, что чем больше этой кислоты в крови, тем меньше индекс массы тела человека и выше содержание хорошего холестерина в его крови.

Врачи также добавили, что молочные продукты, в том числе творог, содержат метионин. Это аминокислота, регулирующая жировой обмен и улучшающая состояние стенок сосудов.

Гинзбург и Агапкин напомнили телезрителям о том, что творог жирности от пяти до 18 % богат витаминами группы A и D, содействующими усвоению кальция.

Доктора советуют есть не более 150-200 граммов жирного творога в день.