«Работа Центра восстановительной терапии под угрозой»: Открытое письмо президенту

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3 февраля 2022, 11:47

Санаторий "Русь" ЦВТ им. Лиходея

Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны», а также Центр восстановительной терапии им. М. А. Лиходея просят обратить внимание на возникшую возмутительную ситуацию.

Официальное обращение к Президенту Российской Федерации В. В. Путину

От руководства и коллектива Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны», а также Центра восстановительной терапии им. М. А. Лиходея.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Вынуждены обратиться к Вам, так как в создавшейся ситуации только Ваше личное вмешательство позволит остановить беззаконие и беспредел! Под руководством Председателя правления Белялова продается медицинское оборудование ЦВТ им. М. А. Лиходея, которое приобреталось на средства из государственного бюджета. Мы считаем это самоуправством с целью личного обогащения. Тем самым будет нанесен непоправимый урон и парализована работа реабилитационного центра, где ежегодно проходят лечение более 6500 тысяч ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других участников боевых действий. В ноябре исполняется 35(!) лет нашему Центру восстановительной терапии имени М. А. Лиходея, он является лучшим профильным заведением на территории РФ, стран СНГ и ближнего зарубежья. И вот группа людей во главе с Беляловым хотят распродать медоборудование и в конечном итоге разорить уникальный центр и завладеть незаконным способом зданием и территорией. С мая по июнь 2020 года под руководством Белялова В. Я. было вывезено четыре учебных автомата Калашникова, три автомобиля марки «Шкода», исчезли денежные средства организации на сумму более 1 000 000 млн рублей. Незаконно без одобрения Президиума центрального правления потрачено 72 504 371, 68 млн рублей.

Уважаемый Владимир Владимирович! Последняя надежда на Вас! Верим, что только Ваше личное участие в этом вопросе поможет сохранить реабилитационный центр, важность которого трудно переоценить для инвалидов, участников боевых действий, их семей и детишек с ограниченными возможностями, которые также проходят лечение в ЦВТ.

Разрушительные действия с целью распродажи оборудования и захвата ЦВТ необходимо остановить. Те люди, кто проходит тут лечение, – достойные сыновья и дочери своей Родины, честно выполнившие до конца свой долг. Мы не можем позволить нечистым на руку людям распродать, разорить и набить свои карманы за счет госбюджета и в конечном итоге за счет здоровья и жизни наших боевых товарищей!

Уважаемый Владимир Владимирович! Просим Вашей оперативной помощи по этому вопросу с целью восстановления законной справедливости и сохранения ЦВТ им Лиходея.

С уважением, коллектив ОООИВА – «Инвалиды войны» и ЦВТ им. Лиходея