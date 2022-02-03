Отец-основатель рок-группы «Земляне» раскрыл все секреты названия рок-группы

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3 февраля 2022, 11:43

Фото: рок-группа «Земляне»

Один из первопроходцев рок-группы «Земляне» Владимир Киселёв принял участие в пресс-ланче, во время которого рассказал, почему коллектив носит именно такое название и посетовал на других музыкантов, эксплуатирующих чужую славу.

Исполнитель напомнил присутствующим, что подобные наименования встречались еще в 60-е годы, не говоря о том, что новых «Землян» стало появляться больше по мере становления звёздного коллектива. Как вспоминает барабанщик, тогда группа выступала в ленинградском ДК имени Дзержинского и в ходу были подобные наименования — часто встречались, например, «Аргонавты», «Горожане», «Россияне» и другие название на схожий с ними мотив.

Кроме того, как вспоминает Киселёв, даже в этом ДК, где выступал и работал он сам, можно было найти документы на музыкально-инструментальный ансамбль под названием «Земляне». Ансамбль, по словам барабанщика, играл на этой же сцене до них. А к моменту 1978 года, когда группа была зарегистрирована официально, по всей стране насчитывалось до 700 различных организаций, исполнителей и прочих предприятий с использованием этого имени.

«От колхозов, спортивных клубов, молодёжных организаций… Самое удивительное, что все они начались после 78-го года», — отметил музыкант.

При этом Киселёв дал понять, что не держит зла на других людей, которые использовали это наименование ради какого-то личного интереса или без злого умысла. Однако он призвал правоохранительные органы обратить внимание на некоторые структуры, которые могут спекулировать на популярности звёздного коллектива ради наживы или других преступных целей.

Например, музыкант вспомнил, что в московском пригороде расположен некий детско-юношеский центр под названием «Земляне». По словам барабанщика, им заведуют несколько десятков человек. При этом, подчеркнул Киселёв, нет ни одного факта того, что в этом центре ведется хоть какая-то творческая или просветительская работа с подрастающим поколением.

Отец-основатель культовой рок-группы упомянул и о том, что сегодня всё еще находится много желающих присвоить себе чужое имя. Он заявил, что среди российских граждан подобное поведение сильно распространено и напомнил, что даже бывшие участники рок-группы, давно покинувшие «Землян», продолжают пользовать чужой славой.

В качестве же примера правильного и ответственного поведения, по мнению музыканта, можно привести девушек из музыкального коллектива «ВИА Гра». По словам Киселёва, певицы Светлана Лобода и Вера Брежнева тоже ушли из группы, но при этом не стали использовать раскрученный бренд в собственных интересах, а начали всё заново и под собственными именами.