Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить обоснованность роста цен на ПЦР-тесты

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3 февраля 2022, 11:36 Источник: Генпрокуратура РФ

фото: pixabay.com

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку обоснованности стоимости исследований на коронавирусную инфекцию COVID-19. В СМИ появляются публикации о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций, о росте стоимости ПЦР-тестов.

В сегодняшнем сообщении генпрокуратуры говорится, что с учетом государственной важности вопросы соблюдения законодательства в сфере борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции находятся под постоянным контролем надзорного ведомства.

Красновым поручено прокурорам субъектов РФ провести проверки обоснованности стоимости осуществления лабораторных исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные, а также цен на тест-системы в аптечной сети.

По выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.