Самолёт SSJ-100 рейса Москва - Махачкала возвращается в аэропорт Шереметьево из-за неполадок с шасси

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3 февраля 2022, 11:13

Аэропорт "Шереметьево" Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Пассажирский самолёт SSJ-100 рейса Москва - Махачкала авиакомпании "Россия", вылетевший в четверг в 8:59 мск из "Шереметьево", вернулся в аэропорт вылета. Источники сообщили, что "Суперджет" вернулся в "Шереметьево" из-за технической проблемы.

Источник "РИА Новости" сообщил, что у воздушного судна после взлёта не убрались створки передней стойки шасси. Самолёт более часа кружил над Москвой, вырабатывал топливо.

Представитель экстренных служб сообщил, что в 10:24 самолёт благополучно сел в Шереметьево. На борту находились 62 пассажира и шесть членов экипажа. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.