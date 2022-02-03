Алексей Текслер встретился с Артемом Шариповым, участвовавшем в «Елке желаний»

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3 февраля 2022, 08:46 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Школьник с мамой посетил правительство области.

Вчера в резиденции побывали семиклассник Артем Шарипов вместе с мамой Риммой. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в рамках «Елки желаний» мальчик помимо подарка пожелал лично встретиться с главой региона. Напряженный предновогодний график не позволил Алексею Текслеру лично увидеться с Артемом в декабре, поэтому подарок — сертификат в магазин электроники и цифровой техники — в канун праздника передала супруга губернатора Ирина Текслер.

Во время долгожданной личной встречи с главой региона семиклассник рассказал о своих увлечениях: он занимается радиотехникой и вокалом. С помощью сертификата он планирует приобрети комплектующие для компьютера.

«Я очень рад, что у тебя много что получается. Надеюсь, что ты сможешь воплотить все самые свои интересные планы, идеи в жизнь», — отметил в разговоре с Артемом глава региона.

По словам губернатора Алексея Текслера, такие встречи очень важны, так как помогают быть в курсе того, как молодые южноуральцы видят образование в регионе, какие специальности их интересуют, а также улучшать разные сферы, чтобы молодые и целеустремленные ребята жили и работали в Челябинской области.