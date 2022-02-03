Жителям Челябинской области предлагают «Подслушать незнакомца»

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

3 февраля 2022, 08:43 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В России составляют интерактивную карту молодежного сленга.

«Другое дело» совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» запустили проект «Подслушай незнакомца». Его цель — собрать слова, фразы или необычные фразеологизмы, которые в своей речи часто использует молодежь того или иного региона страны.

В Челябинской области эту идею оценили. Молодые южноуральцы, зарегистрированные на платформе «Другое дело», креативно подошли к выполнению задания. Так, главный специалист Молодежного ресурсного центра Яков Чернышев поделился фразой «Я тебе с собой соберу тормозок», которая часто используется в его семье. Она означает, что в дорогу соберут еду для перекуса.

Проект «Подслушай незнакомца» поддержали и южноуральские филологи, ведь идея интересна не только с социальной или культурной точки зрения, но и с лингвистической. По словам преподавателя кафедры теоретического и прикладного языкознания историко-филологического факультета ЧелГУ Юлианы Корсаковой, проект позволяет проследить изменения в языке, проанализировать общую динамику и определить глобальные тенденции русской устной речи и спрогнозировать ее дальнейшее развитие.

Добавим, что присоединиться к проекту «Подслушай незнакомца» может любой житель Челябинской области. Для этого нужно иметь аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» и присоединиться к «Другому делу» по ссылке. Перед отправкой фразы участник должен заполнить форму. После выполнения задания присоединившийся получит 400 баллов. Набранные в «Другом деле» баллы можно потратить на различные бонусы – от скидок на различных маркетплейсах до путешествий по России или стажировок в крупнейших компаниях страны.