Собянин заявил о выходе Москвы на плато по заболеваемости COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

2 февраля 2022, 21:55

Фото: Global Look

Мэр столицы во время заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом заявил о выходе Москвы на плато по заболеваемости. Он также подчеркнул, что динамика роста заболеваемости ковидом в столице на этой неделе снижается.

«Что мы видим на этой неделе? На этой неделе динамика роста заболеваемости снижается. И я надеюсь, как Анна Юрьевна (руководитель Роспотребнадзора Анна Попова) в свое время такое хорошее слово придумала, мы выходим на плато. Посмотрим, конечно, это первые дни недели. Мы уже примерно видим, какие показатели будут завтра, но тем не менее это еще не конец недели, посмотрим, как будут развиваться события», - сказал Сергей Собянин. Он выразил надежду, что ситуация будет стабилизироваться.

Мэр Москвы отметил, что за развитием заболеваемости будут следить и принимать все необходимые меры.