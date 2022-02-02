Беременным женщинам напомнили о выплате в размере 30 000 рублей

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2 февраля 2022, 20:24

pixabay.com

С 1 февраля в России увеличили материнский капитал, который составляет 524 500 рублей на первого, и до 693 100 рублей на второго ребенка. Но кроме этого положены ещё определённые выплаты отдельной категории граждан. Об этом сообщает Readovka.news.

В 2022 году беременные женщины со сроком не менее 6 месяцев и чей муж служит в армии, должны получить помощь от государства в размере 29 908,46 рублей.

«Женщина со сроком беременности не менее 180 дней, муж которой служит в армии по призыву. Выплата также предоставляется, если муж учится на первом курсе военного училища или на первом курсе военной кафедры учебного заведения», — уточнила пресс-служба ПФР.

Для того, чтобы получить единовременную выплату нужно обратиться в ПФР с заявлением и документами, подтверждающими право на выплату. Это заявление нужно подать в течение 6 месяцев со дня окончания службы мужа в армии по призыву.