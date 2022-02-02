Южноуральцам расскажут о самом скандальном турнире в истории шахмат

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

2 февраля 2022, 17:01 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Впечатлениями о матче Карпова-Каспарова поделится очевидец события.

Стартует цикл онлайн-историй «Очевидно было», совместный проект медиахолдинга «Гранада Пресс» и Челябинской областной универсальной научной библиотеки. В рамках него свидетели вспоминают подробности ключевых событий недавнего прошлого.

Уже завтра, 3 февраля, зрители увидят онлайн трансляцию первого выпуска. Он будет посвящен самому скандальному турниру истории шахмат. Речь о матче года за мировую шахматную корону между 33-летним чемпионом, уроженцем Златоуста Анатолием Карповым и 21-летним претендентом Гарри Каспаровым. В ходе 48 партий так и не удалось выявить победителя и турнир, длившийся с сентября 1984 по февраль 1985, был драматично приостановлен «в связи с исчерпанием физических и психологических ресурсов всех причастных сторон».

Какие эмоции это событие вызвало, расскажет мастер ФИДЕ Александр Щетинин. Один из именитых шахматных тренеров Челябинска лично присутствовал на нескольких партиях матча Карпов – Каспаров.

В качестве ведущих цикла «Очевидно было» выступят директор по информационному развитию медиа-холдинга «Гранада Пресс» Андрей Трушников и заведующий сектором проектных технологий публичной библиотеки Рифат Абдрашитов. Начало трансляции в 12.30, она будет доступна на YouTube-каналах и в социальных сетях организаторов проекта.

Добавим, что в следующих выпусках запланированы истории об открытии Аркаима, Ашинской трагедии, винном бунте, появлении в Челябинске Кировки и о многих других событиях. Авторы цикла ищут тех, кто был очевидцами этих событий и готов о них рассказать. Для этого необходимо написать на электронную почту: bookfest@chelreglib.ru.