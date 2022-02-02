Песков: встреч Путина и Кадырова не запланировано, но президенту доложат о просьбе вмешаться в ситуацию с угрозами главы Чечни

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2 февраля 2022, 15:03 Источник: Интерфакс

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президенту РФ Владимиру Путину в среду будет доложено о просьбе радиостанции "Эхо Москвы" к главе государства вмешаться в ситуацию с угрозами главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес журналистов. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в ближайшие дни не запланировано встреч Путина с Кадыровым.

Но обращении журналистов пресс-служба президента Путина обратила внимание, сегодня его поставят в известность.

21 января в СМИ появились публикации о задержании в Нижнем Новгороде силовиками из Грозного супруги бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. Женщину, которая страдает диабетом, увезли на допрос в Чечню.

Юрист Абубакар Янгулбаев, сын судьи, и член СПЧ Игорь Каляпин раскритиковали чеченских силовиков. Рамзан Кадыров заявил о законности действий представителей МВД республики в Нижнем Новгороде и выступил с жесткой критикой семьи Янгулбаевых. Он сказал, что некоторые члены этой семьи "призывают к терроризму и экстремизму". Критика прозвучала и в адрес Каляпина и журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной, которых он назвал "террористами".

31 января "Новая газета" попросила председателя СКР Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по статье о разжигании ненависти и вражды в отношении Кадырова из-за его высказываний в отношении журналистки Милашиной и правозащитника Каляпина.