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Специалист по нацбезопасности Подберёзкин считает «пустыми» опубликованные в El País ответы США и НАТО по безопасности

, 14:40

Специалист по нацбезопасности Подберёзкин считает «пустыми» опубликованные в El País ответы США и НАТО по безопасности
Алексей Подберезкин, фото: Dmitriy Kopylov, globallookpress.com

Алексей Подберёзкин, политолог и политический деятель, специалист по проблемам национальной безопасности и военной политики, доктор исторических наук, прокомментировал заявление испанской газеты El País о том, что в её распоряжении оказался ответ США и НАТО на предложения России по безопасности.

Подберёзкин назвал опубликованные тезисы "абсолютно пустыми". По мнению эксперта RT, они предназначены только для того, чтобы просто продемонстрировать готовность к разговору. "Фактически все предложения России были проигнорированы. Все опасения в отношении безопасности были также проигнорированы", - констатировал аналитик.
Подберёзкин считает, что о ракетах средней и меньшей дальности можно было поговорить "лет пять назад".

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