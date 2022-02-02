Депутат Госдумы Нина Останина о вакцинации детей от коронавируса «Спутником М»: вопросов много, ответов нет

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2 февраля 2022, 13:26 Источник: Собеседник

фото: vk.com/nina.ostanina

Депутат Госдумы Нина Останина прокомментировала решение Минздрава РФ вакцинировать препаратом "Спутник М" детей от 12 лет от коронавирусной инфекции нового типа. Останина не готова к вакцинации детей и не рекомендует родителям, у кого есть сомнения в последствиях от вакцинации.

У неё появились сомнения, сохранятся ли у детей и подростков после прививки репродуктивные функции. По словам Останиной, прогнозы специалистов – с одной стороны, с другой уклончивый ответ или прямой уход от ответа руководителя координационного штаба, вице-премьера Татьяны Голиковой и министра здравоохранения Михаила Мурашко, – вызывают недоверие.

Депутата смущает, что начали вакцинацию детей, когда вакцина для них не прошла третий этап клинических испытаний.

Нина Останина отметила, что прогнозы сейчас не может дать никто, так как коронавирус у нас третий год и привитые дети еще не вступили в репродуктивный возраст, чтобы делать выводы о том, каких детей они смогут родить и воспитать – здоровых или больных.

"Скажите, если от коронавируса можно опасаться перестать быть родителем, то прививка, которая борется с этим коронавирусом, защитит эти репродуктивные функции? Вопросов много, ответов нет" – заявила Нина Останина в интервью "Собеседнику".

Обращение депутата к Голиковой опубликовано на странице Останиной в соцсети Вконтакте.