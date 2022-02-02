ПФР начал выплачивать беременным женщинам, мужья которых служат в армии по призыву, по 29,9 тысячи рублей

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2 февраля 2022, 13:01 Источник: ПФР

фото: pixabay.com

Пенсионный фонд (ПФР) с 2022 года начал выплачивать беременным женщинам на сроке не менее 180 дней, муж которых служит в армии по призыву или является курсантом-первокурсником военного училища по 29,9 тысячи рублей.

Об этой единовременной выплате для будущих мам сообщается на сайте ПФР: «Женщина со сроком беременности не меньше 180 дней, муж которой служит в армии по призыву. Выплата также предоставляется, если муж учится на первом курсе военного училища или на первом курсе военной кафедры учебного заведения. Размер выплаты составляет 29 908,46 рублей».

Беременной супруге военнослужащего следует обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право на выплату, в клиентскую службу ПФР по месту жительства.

Заявление необходимо подать в течение шести месяцев со дня окончания службы в армии по призыву.

Необходимые документы:

-Копия свидетельства о браке.

-Справка из женской консультации либо другой медицинской организации, поставившей женщину на учет по беременности.

-Справка о прохождении мужем военной службы по призыву с указанием срока службы (из воинской части или военного комиссариата).

Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления и поступления в ПФР необходимых сведений организаций и документов заявителя. Средства выплачиваются в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты.