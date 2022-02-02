МИД запретил въезд на территорию России госсекретарю МВД Черногории Миляничу за предоставление убежища Тельману Исмаилову

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2 февраля 2022, 13:00 Источник: МИД РФ

Тельман Исмаилов, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Россия запретила въезд на свою территорию государственному секретарю Министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу за предоставление политического убежища российскому бизнесмену Тельману Исмаилову, который обвиняется в совершении тяжких преступлений.

«2 февраля в Посольство Черногории в Москве направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию государственному секретарю Министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу. Данная мера является ответом на предпринятый в октябре 2021 г. черногорскими властями недружественный шаг – предоставление политического убежища гражданину Российской Федерации Т.М.Исмаилову, объявленному по линии Интерпола в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений на территории России», - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД РФ.

Осенью прошлого года братья Тельман и Вагиф Исмаиловы объявлены в международный розыск, суд арестовал их заочно. По версии следствия, экс-директор Черкизовского рынка является организатором убийств двух предпринимателей. Исполнитель Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.