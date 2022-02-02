Опрос: больше российских граждан стали копить деньги

Аргументы Недели → Общество 13+

2 февраля 2022, 12:41

фото: pixabay.com

За последние десять лет доля россиян, которые считают, что откладывать часть дохода и делать сбережения не нужно, сократилась с 53 до 37%. Доля наших соотечественников, старающихся при получении дохода сначала откладывать часть средств, а остаток тратить на свои текущие нужды, за этот период увеличилась в полтора раза — с 12 до 19%.

Выросла и доля тех людей, кто сначала расходует часть зарплаты на удовлетворение актуальных потребностей, а остаток пытается сберегать (с 32 до 40%).

Гендиректор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева рассказала, что за прошедшие десять лет наметилась позитивная тенденция: многие россияне стараются откладывать часть своего дохода, пусть даже это и удаётся им не всегда. Если десять лет назад был распространён стереотип о том, что сбережения должны делать только «богатые люди», и сберегательных стратегий не придерживались до 80% россиян с доходом ниже среднего, то сегодня эта доля вдвое ниже.

Данные были получены в ходе всероссийских репрезентативных опросов НАФИ, передает RT.