Бывший гендиректор обанкротившегося АО «Антипинский НПЗ» Геннадий Лисовиченко задержан в Италии

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2 февраля 2022, 12:04 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Бывший генеральный директор обанкротившегося АО "Антипинский НПЗ" Геннадий Лисовиченко задержан в Италии. Готовится запрос для экстрадиции Лисовиченко. Экстрадицией по законодательству будет заниматься генпрокуратура.

Источник "Интерфакса" сообщил, что расследованием дела занимаются следственные органы управления СКР по Тюменской области.

Геннадий Лисовиченко, находящийся в международном розыске, был заочно арестован Тверским судом Москвы в июне 2020 года. Он был привлечен в качестве обвиняемого в рамках расследования уголовного дела в отношении владельца ГК "Новый поток" Дмитрия Мазурова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и растрате.

Антипинский НПЗ, ранее входивший в группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова, в конце 2018 года начал испытывать проблемы: поставки нефти были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге были предоставлены Сбербанком, крупнейшим кредитором "Нового потока".

В сентябре 2019 года по заявлению ООО "СБК" (структура Сбербанка) Арбитражный суд Тюменской области ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения, а в конце декабря 2019 года признал его банкротом.