Экономист Кричевский: в России расширяется демографическая яма, но государство боится потратить на матерей и детей лишнюю копейку

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2 февраля 2022, 11:40 Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

Никита Кричевский, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН, считает, что в России власти недостаточно стимулируют рождаемость. Экономист отметил, что семьи могут получить материнский капитал только один раз вне зависимости от числа родившихся детей.



По словам Кричевского, в нашей стране пособий и детских субсидий меньше 10, а во Франции и многих других странах их больше 40.

Эксперт напомнил про имеющуюся у россиян возможность получить налоговый вычет и получить поддержку государства.

По его мнению, это совсем маленькие суммы: снижение налоговых платежей на 1400 рублей в год при рождении первого и второго ребенка и на 3000 рублей при рождении третьего. В итоге государственная поддержка — 182 рубля и 390 рублей в месяц.

Никита Кричевский сделал вывод: «В общем, пока с одной стороны, в России расширяется демографическая яма, а с другой, государство боится потратить на матерей и детей лишнюю копейку, все разговоры о повышении рождаемости остаются даже не болтовней, а лицемерием».

С 1 февраля 2022 года в России проиндексированы на 8,4% материнский капитал, социальные пособия и выплаты.

После индексации выплаты на первого ребенка в стране увеличились до 524,5 тысячи рублей, при рождении второго ребенка доплатят и в сумме на двоих детей выплата составит 693,1 тысячи рублей.