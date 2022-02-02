Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что пенсии в самопровозглашенных республиках выше, чем на Украине

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2 февраля 2022, 10:57 Источник: ПолитЭксперт

Глава ДНР Денис Пушилин, фото: denis-pushilin.ru

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин рассказал о развитии экономики в республике. Пушилин, говоря с корреспондентом "ПолитЭксперта" отметил, что восемь лет назад республики не существовало, а сейчас это полноценное государство.

По данным главы ДНР, пенсии выплачивается самостоятельно. Пушилин рассказал, что "в 2015 году это была даже не совсем пенсия, не совсем зарплата бюджетникам, а просто помощь, поддержка, потому что люди остались без средств к существованию из-за блокад и ограничений со стороны Украины". По его словам, сегодня минимальная средняя пенсия в ДНР выше, чем на оставшейся части Украины.

У бюджетников стабильно на протяжении последних двух лет два раза в год растут зарплаты, социальные пособия, пенсии. Последнее повышение было с 1 января 2022 года.

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