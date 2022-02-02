Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю

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2 февраля 2022, 10:17

будист, фото: pixabay.com

Владимир Путин в среду, 2 февраля, поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца. Поздравление главы российского государства буддистам опубликовано на сайте Кремля.

В нем говорится: "Этот светлый праздник пробуждает в людях самые добрые чувства, дарит радость, наполняет сердца верой и надеждой, стремлением к гармонии и чистоте помыслов, приобщает к духовным истокам и многовековым историческим, культурным традициям".

Путин поблагодарил буддийскую общину России "за большой вклад в просвещение и благотворительность, упрочение нравственных основ общества, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к высоким принципам морали, сохранение семейных, традиционных ценностей". "...глубокой признательности заслуживает ваше активное содействие в решении насущных социальных задач, укреплении межнационального и межрелигиозного мира и согласия", - отметил президент РФ.

Путин пожелал: "Пусть Новый год принесёт в ваши дома достаток и благополучие, будет счастливым для вас и ваших близких. Успехов вам, здоровья и процветания".

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