В Петербурге два сотрудника ГИБДД избили 24-летнюю девушку, которая оказалась оперативником

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2 февраля 2022, 09:46 Источник: РЕН-ТВ

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Санкт-Петербурге произошел конфликт между двумя сотрудниками ГИБДД и девушкой-оперативником. "78" в своем Telegram-канале сообщает, что конфликт между правоохранителями возник на парковке и продолжился в отделе полиции Василеостровского УМВД.

Сотрудница правоохранительных органов якобы была недовольна тем, как припарковали свою машину её коллеги.

По информации СМИ, сотрудники ГИБДД накинулись на девушку-оперативника из-за ее отказа показать им удостоверение.

После обмена оскорблениями мужчины повалили девушку на пол. У 24-летней девушки повреждена рука. Она госпитализирована. По предварительным данным, у задержанной порваны связки на плече и сломана рука. Она находится в Мариинской больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, инициирована служебная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям всех участников инцидента.

РЕН-ТВ публикует видео инцидента, девушка кому-то звонит и пытается объяснить ситуацию. В этот момент один из инспекторов просит предъявить ему служебное удостоверение. Сотрудница угрозыска толкает его, и начинается потасовка. Оперативницу валят на пол.

"Сломаете!" - говорит она, а затем раздается звук, похожий на хруст, и крики девушки от боли.

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