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2 февраля 2022, 08:58

фото: pixabay.com

В Московском зоопарке сурки Арчи, Нагайна и Сара не проснулись в День сурка 2 февраля. Сотрудники зоопарка рассказали, что Арчи, Нагайна и Сара традиционно проигнорировали свой официальный праздник и проспали его.

2 февраля День сурка празднуют в США и других странах, в которых средняя температура воздуха в этот период значительно выше. Представители зоосада рассказали, что на территории России и США обитают представители двух разных видов сурков. Американский сурок - лесной, а российский - степной (его второе название - байбак). Для сурков в нашей стране характерен более затяжной период спячки, который в общей сложности длится от трех до шести месяцев, - сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

В Московском зоопарке отметили, что в этом сезоне сурки ушли в зимнюю спячку чуть раньше обычного, в сентябре, тем самым «предсказав» снежную и продолжительную зиму.

Сейчас сурки продолжают спать. Если вдруг в феврале начнётся потепление, то вполне возможно, что зверьки выйдут из норы к концу месяца. Но вероятнее всего, они, как обычно, проспят до марта.

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