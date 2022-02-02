Кадыров призвал вернуть в Россию бывшего судью Янгулбаева и его семью

Аргументы Недели → Общество 13+

2 февраля 2022, 07:35 Источник: РБК

Рамзан Кадыров, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал страны, в которых в настоящее время находятся члены семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, вернуть их на родину. Кадыров назвал Янгулбаевых террористами. Он заявил, что «прикрывать их — значит содействовать террористам».

В посте Кадырова в соцсети «ВКонтакте» объясняется: «Лучше вышвырнуть их из страны и вернуть в Россию, потому что ничего хорошего их пребывание для ваших государств не принесет».

По словам чеченского лидера, «чеченцы просто так не прощают», и Янгулбаевым теперь не найти «вольготного места» — «ни на этой земле, ни на том свете».

Как он отметил, «первый же чеченец с ними разберется, как только появится такая возможность».

Рамзан Кадыров предположил, что семья бывшего судьи причастна к организации атаки на бывшего чеченского силовика в Турции. Сын судьи Абубакар Янгулбаев ответил, что обвинения основаны на словах, которые не подтверждаются фактами.

Сайди Янгулбаев с дочерью Алией покинули Россию. Абубакар уехал из страны до Нового года. В конце декабря его задержали в Пятигорске и допросили по делу об оправдании терроризма.

20 января 2022 г. чеченские правоохранители задержали в Нижнем Новгороде супругу Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву. Женщину перевезли в Грозный. По данным властей Чечни, она является свидетелем по делу о мошенничестве, но не реагировала на повестки и не приходила к следователю.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости