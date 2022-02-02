В Челябинской области продолжат развивать комплекс «Безопасный город»

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2 февраля 2022, 06:58 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

В него входят экологический, лесопожарный мониторинг, а также правоохранительные сегменты.

В правительстве Челябинской области состоялось заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка. Его провел губернатор Алексей Текслер. Он отметил, что в регионе развивается комплекс «Безопасный город». Он включает в себя экологический, лесопожарный мониторинг, а также правоохранительные сегменты. Последние позволяют осуществлять фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного движения и видеонаблюдение.

По словам Алексея Текслера, правоохранительные сегменты «Безопасного города» совершенствуются. Так, в 2021 году начали функционировать 25 новых постов на 60 видеокамер на региональных и муниципальных дорогах.

«Эта работа активно ведется в Челябинске. Дополнительно я поручил в течение двух лет установить комплексы фотовидеофиксации на всех основных аварийных участках дорог в Магнитогорске. Дальше эту работу необходимо продолжить во всех наших городах», — подчеркнул губернатор.

Кроме этого, ведется работа по развитию региональной платформы, которая позволяет интегрировать фото- и видеоданные для решения вопросов, связанных не только с безопасностью, но и принятием решений в организации транспортных потоков, коммунальной сфере.

Добавим, что в ходе совещания министерству общественной безопасности Челябинской области Алексей Текслер поручил разработать Концепцию развития правоохранительных сегментов «Безопасного города» до 2025 года.

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