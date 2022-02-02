Китай может воспользоваться конфликтом в Восточной Европе в своих целях

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2 февраля 2022, 06:57 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Аналитики опасаются, что КНР, учитывая политический накал страстей в Европе, может с лёгкостью воспользоваться шансом для претворения своих планов в явь. На самом деле опасность того же вторжения Китая на Тайвань до сих пор существует и очень актуальна. По мнению правительства Поднебесной, Китай должен стать единым. Существование демократического «островка суши» для Си Цзиньпина, как комок в горле.

Он считает подобное абсолютно неприемлемым. Гонконг уже фактически превратился в провинцию КНР, лишившись былой славы. Но дело в том, что на Тайване никто к радикальному коммунизму не готов. Местные жители давно привыкли к демократическим свободам и идеям западных стран. И им едва ли понравится новая идеология, погружающая скорее в 20-й, чем в 21-й век. Но тем не менее, учитывая то, что почти весь мир занят проблемами Украины, китайцы вполне могут беспрепятственно приступить к реализации своей программы.

У КНР сейчас положение почти полного превосходства на территории Азии. Экономика стоит на самых первых местах. Коронавирус побеждён, или же так всем просто внушают. В Пекине вот-вот пройдут зимние Олимпийские игры. Армия – одна из самых могущественных. Прошлые успехи привели Поднебесную к аллегорическому статусу «мирового титана». Китай, подобен Атласу или Кроносу, которые в любой момент могут обрушить свою ярость на «недостойных». «Недостойные» в понимании Китая – это в первую очередь, американцы. В США этот факт прекрасно понимают. Но если всё же конфликт в Восточной Европе возникнет, у Америки не хватит сил, чтобы сражаться на два фронта. Нынешний президент США Джо Байден едва ли понимает серьёзное положение дел. А вот его вечный оппонент Трамп, напротив, считает, что от КНР может исходить большая угроза, к которой нужно подготовиться. По его мнению, пора бы уже прекратить всю эту «украинскую бодягу» и обратить внимание на Поднебесную.

Чем же именно закончатся все эти напряжённые политические дрязги – пока неизвестно. Стоит сказать, что нынешняя обстановка в мире накалилась до предела. Такого кризиса планета ещё не знала со времён противостояния Хрущёва и Кеннеди. Но только тогда всё закончилось вполне благополучно. Глобальной войны всё-таки удалось избежать.

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