Сенатор Афанасьева попросила Александра Бастрыкина обратить внимание на дело Ольги Миримской

Аргументы Недели → Общество 13+

1 февраля 2022, 23:02

Фото: pixabay.com

В Совете Федерации состоялась экспертная сессия по теме «Необоснованные аресты как способ шантажа», организованная по инициативе Шота Горгадзе, известного адвоката и члена Совета по правам человека (СПЧ). В сессии приняли участие спикеры Елена Афанасьева (сенатор РФ), Михаил Делягин (депутат Государственной думы РФ), Шота Горгадзе (адвокат), Наталья Москвитина (член Общественной Палаты РФ, генеральный директор фонда «Женщины За Жизнь», телеведущая, журналист), Наталья Голубович (дочь Ольги Михайловны Миримской).

Сенаторы, депутаты, известные правозащитники и законодатели, адвокаты обсуждали тему необоснованных арестов людей, обвиняемых в ненасильственных преступлениях. Адвокат Шота Горгадзе убежден, что подобные действия – способ давления на того, кто изначально невиновен. Он считает, что таким образом пытаются принудить человека к даче показаний, необходимых следствию.

Примером обсуждения послужило громкое дело Ольги Миримской. 17 декабря 2021 года Басманный суд Москвы принял решение об аресте Миримской и следователя Юрия Носова. По версии следствия, женщина передала Носову взятку в виде двух автомобилей: новый «Митсубиси Аутлендер», стоимостью около двух миллионов рублей и подержанную «Хонду», оцениваемую в 1 250 000 рублей.

Сама Ольга Миримская считает это уголовное дело и ее арест результатом манипуляций ее бывших мужчин - предпринимателя Алексея Голубовича и бизнесмена Николая Смирнова.

В отношениях с Николаем Смирновым у Ольги появилась дочь от суррогатной матери, Соня. По общей договоренности гражданский муж мог участвовать или не участвовать в жизни ребенка по своему усмотрению. Как подтверждают материалы уголовного дела и вступившие в законную силу решения суда, Николай Смирнов сначала выбрал второй вариант. Но когда весной 2015 года родилась девочка, он увез ее вместе с суррогатной матерью на Кипр, не поставив об этом в известность Ольгу. Мужчина нарушил взятые обязательства и в свидетельстве о рождении в качестве матери девочки указал фамилии суррогатной матери ребенка и её супруга. Но единственный биологический родитель, в чьих интересах вынашивался ребенок – Ольга Миримская.

На Кипре девочка жила на вилле Смирнова, а суррогатная мать навещала младенца только с его разрешения. Как только появилась вероятность уголовного преследования, Николай Смирнов, будучи гражданином США, захотел выехать с ребенком в Америку. Ольга Миримская стала бороться за возвращение своей дочери. Девочка, по факту, подверглась похищению человеком, который не собирался признавать себя ее отцом. Сам Николай Смирнов по закону является только неанонимным донором.

Ольга Миримская исходила из того, что только она является законной мамой маленькой Софии. Благодаря взаимодействию Министерства иностранных дел РФ со Следственным комитетом, а также послу России в Турции Андрею Карлову, 1 ноября 2016 года ребенок был передан маме – Ольге Миримской.

Казалось бы, счастливый финал. Ольга Миримская воспитывала маленькую Соню. Она довела до сведения Николая Смирнова, что не препятствует его участию в воспитании ребенка. Но он решил действовать иначе.

Адвокат Николая Смирнова Александр Рэмов в 2017 году подал заявление в Следственный комитет и обвинил Ольгу Миримскую в прослушивании переговоров адвокатов. Таким образом, Смирнов перешел в статус потерпевшего.

Дело о предполагаемой взятке, которую Миримская якобы дала следователю, было возбуждено в 2017 году. За почти четыре года никаких изменений не происходило, новых доказательств не появилось.

Адвокаты сообщают: «Обвинение не содержит информации о том, за проведение каких именно следственных действий, процессуальных решений, предоставление информации якобы были переданы автомобили. Ни один из представленных следствием документов также не содержит данной информации». Юристы считают возбуждение нового дела против Миримской «местью и попыткой опорочить судебные решения, которые подтвердили ее материнство в отношении малолетней дочери».

«Мне лично вообще непонятно, какую угрозу может представлять Ольга Миримская – женщина, мать малолетнего ребёнка, который каждый день дома спрашивает: где мама, когда мама вернётся? Уже месяц эта женщина находится в СИЗО. Не вдаваясь и не углубляясь в суть уголовного дела, которое я считаю совершенно надуманным, меня возмущает в первую очередь тот факт, что при недоказанной вине женщина находится в следственном изоляторе, хотя существует огромное количество альтернативных мер ограничения свободы: электронный браслет, домашний арест, подписка о невыезде и так далее», – говорит Шота Горгадзе.

По его словам, ребенка с трудом через многочисленные суды в разных странах удалось вернуть в нашу страну. Ребенок был в плачевном состоянии и его пришлось лечить. Сейчас девочке 6 лет, ее вновь насильственно разлучили с матерью.

Сенатор Афанасьева в завершении экспертной сессии напрямую попросила председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина обратить внимание на дело Миримской. Вот что она сказала:

«Мне кажется, здесь очень важно поставить вопрос прежде всего защиты интересов ребенка. Выпустив Ольгу Миримскую из СИЗО под какие-то серьезные ограничительные меры, мы тем самым прежде всего защищаем права ребенка. Думаю, это сейчас должно быть во главе угла.

Что мы можем сделать в отношении законодательства, чтобы облегчить жизнь людям, которые по разным причинам оказываются в СИЗО, в том числе за действия насильственного характера? Мы можем внести поправки. Если мне наш прямой эфир сейчас позволит обратиться напрямую к Александру Ивановичу Бастрыкину, я обращаюсь к нему и прошу обратить внимание в том числе на это дело Ольги Миримской, которое сегодня было в качестве одного из примеров, потому что не понимать того, что 58 лет — это достаточно пограничный возраст, когда человек может действительно не проснуться от физических страданий, которые он испытывает. Сердечный приступ – и все. Не обязательно, что это кто-то устроит, сам себе организм — это может устроить, а страдания ребенка? Да, он еще маленький, но, когда ребенок не чувствует рядом матери, у него депрессия, а не учитывать возраст матери, мне кажется тоже не гуманно, ну и не гуманное отношение к людям, которые вообще не имели дела с преступлениями, мы это не учитываем никогда ни в нашей судебной практике, ни в законодательных практиках, ни в этих предварительных вещах до суда, хотя мы гуманизируем наше законодательство, это не совсем верно».

По окончании экспертной сессии Шота Горгандзе и Наталья Голубович ответили на вопрос «Аргументов недели»: «Как Вы считаете, поможет ли сегодняшняя экспертная сессия разрешить ситуацию с Ольгой Миримской?»



Адвокат Шота Горгадзе ответил:

«Я считаю, что публичность, в том числе и обращение к представителям государственной власти и законодателям – это то, что всегда прибавляет объективности как в конкретном деле, о котором мы сейчас говорим, так и в целом. Пример дела Ольги Миримской может помочь тысячам наших сограждан, которые необоснованно содержатся в СИЗО. Безусловно, я как адвокат и как защитник Ольги Миримской, в первую очередь, борюсь за её свободу. Но, как общественный деятель, я вижу на её примере историю, которая может переломить ситуацию. Я уже говорил во время сегодняшней сессии, что президент Российской Федерации Владимир Путин много раз поднимал тему необоснованного помещения людей в следственный изолятор. Но, почему то, на местах продолжается эта порочная практика. Наша задача сегодня, кроме того, что я, как защитник, всеми силами, в рамках закона, пытаюсь помочь своей подзащитной Ольге Миримской – это изменить ситуацию в стране в целом. Я думаю, что у нас это обязательно получится. Главное – не сбавлять обороты и идти до конца».

На этот же вопрос дочь Ольги Миримской Натальи Голубович ответила так:

«Безусловно считаю, что да, может помочь. Должна помочь. Наша главная сила в том, что на нашей стороне, на стороне Ольги Миримской, правда и любовь, то есть люди, которые работают с ней давно, люди, которые знают её, ее семья, борются за неё, а на стороне противников – беззаконие, ложь, месть. По законам жанра жизни должны победить правда и правосудие».

На вопрос о том, рассматривает ли он возможность обратиться в этом деле к каким-либо международным силам, Горгадзе сказал:

«Нет, международные силы меня никогда не интересовали. Я из тех странных адвокатов, который никогда в жизни, ни разу, не подал жалобу на свою страну в Европейский Суд по Правам Человека и не собираюсь это делать. Я полагаю, что внутренних ресурсов в нашей стране для достижения справедливости более, чем достаточно».

На аналогичный вопрос ответила дочь Ольги Миримской Наталья Голубович:

«Вы знаете, меня много об этом спрашивают. На данный момент я не вижу в этом целесообразности. Я к этому прибегну, если в России из-за каких-то коррупционных моментов не будет ничего получаться. Тогда, возможно, это будет Европейский Суд по Правам Человека. Но пока я верю, что инструментами, которые мне доступны как гражданину РФ, я смогу показать миру правду».

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