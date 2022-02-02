Экономический экстремизм банка Центрокредит и Холодильник.ру

Аргументы Недели → Общество 13+

2 февраля 2022, 10:20 Анатолий Дятлов

Фото: Андрей Тарасов, владелец банка Центрокредит

Более 50 миллиардов рублей, возможно, теряет бюджет России ежегодно от их деятельности.



Ранее в СМИ публиковалась информация о том, что ООО «Эдил-Импорт» (Российское юридическое лицо, собственник бренда «Холодильник.ру») использует различные, в том числе и противозаконные, схемы «оптимизации налогообложения», вовлечено в обналичивание средств, их транзит за пределы Российской Федерации на основании подложных документов, а так же указывалось на тесную связь компании с Российским банком Центрокредит.

Беглый поиск публикаций в интернете дает много информации опубликованной в СМИ, которая ссылается на вполне реальные документы и факты, и все это – пища для размышления и выводов, которые представлены ниже.

Так, еще в 2018 году компания привлекалась к налоговой ответственности, а в отношении руководителя компании возбуждалось уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и сборов.

ФНС требовала у ООО «Эдил-Импорт» выплаты доначисленных налогов и сборов на сумму более 130 000 000 (ста тридцати миллионов рублей), и по заверениям компании – такие требования ставили ее на грань банкротства, однако, именно банк Центрокредит предоставил независимую гарантию исполнения обязательства (на фоне уголовного дела, возбужденного в отношении руководства компании).

Само уголовное дело расследовалось, как минимум, странно: по версии следствия, «Холодильник.ру» уклонялся от уплаты налогов путем заключения фиктивных договоров с тремя компаниями: ООО «Энергия» и ООО «РА Сигнал», ООО «РА Ривер Медиа». Директор и учредитель ООО «Энергия» признался, что является номиналом, а компания – пустышка. Услуги размещения наружной рекламы на билбордах в Москве, которые якобы оказывались ООО «РА Сигнал» и ООО «РА Ривер Медиа» явный фейк – таких билбордов уже не существовало в Москве на дату заключения и исполнения договоров, что подтверждается данными сервиса «Яндекс.Панорамы», то есть, договоры были явно «техническими», что не помешало, однако, следственным органам прекратить уголовное дело. Не благодаря ли банку Центрокредит дело было прекращено и вопрос «решился»?

В публикациях упоминался и тот факт, что в отношении собственника банка Центрокредит Андрея Тарасова так же возбуждалось уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и сборов, и аналогично было прекращено.

Некоторые СМИ, при оценке решения о прекращении уголовного дела, ссылались на аудиторское заключение, составленное компанией Ernst&Young, составленное после проведённого специалистами аудита «Холодильник.ру» - в нем говорится о том, что руководство компании систематически выплачивает взятки сотрудникам государственных органов. Полный текст отчета размещен в интернете и доступен любому желающему.

Фото: иск в кипрский суд

В сентябре 2020 года полиция проводила масштабные обыски с привлечением спецназа в головном офисе «Холодильник.ру» и в местах жительства сотрудников компании – по версии следствия, «Эдил-импорт» перечислила на основании подложных документов денежные средства оффшорной компании Markbay, таким образом, как считают следователи, за границу было незаконно выведено более 500 млн рублей.

Следует отметить, что компания Markbay не раз отмечается в качестве нарушения в упомянутом ранее заключении, составленном компанией Ernst&Young, а кроме того, она является еще одним соответчиком, наравне с «Холодильник.ру» и банком Центрокредит по иску поданному на Кипре.

О связи банка Центрокредит с выводом и отмыванием средств через компанию Markbay ранее указывало солидное Латвийское издание bb.lv. Текст публикации говорит о том, что «Согласно переписке, одним из банков, вовлеченных в схемы, выстроенные Заком, выступает в лице некоего «Вадима Федчина» российский банк «Центрокредит», офис которого расположен также в центре Лондона на 28, Redburn Street. Там же, в Лондоне, проживает владелец банка, россиянин Андрей Тарасов, упоминаемый в российских СМИ в связи с активным использованием им денег из российских государственных фондов».

«Холодильник.ру» так же подвергался критике в сети за системный экономический экстремизм и еще за некоторые из своих, спорных с этической точки зрения, подходов к ведению бизнеса.

Фото: Юрий Еременко, президент Холодильник.Ру. Ранее довел до банкротства компанию Техносила

Сайты отзывов о работе пестрят упоминаниями о «своеобразных» HR-решениях – постоянных переработках, давлении на персонал, не комфортных условиях и выплаты большей части заработной платы сотрудников «в конверте», то есть, без уплаты соответствующих налогов и сборов, на что так же указывается в упомянутом ранее заключении, составленном компанией Ernst&Young.

Активные пользователи интернета (то есть, фактически, целевая аудитория «Холодильник.ру») возмущались введением потребителей в заблуждение – у «Холодильник.ру» есть целая сеть сайтов якобы других интернет-магазинов (electrolux-shop.ru, liebherr-bt.ru, germany-bt.ru, tehnika.ru, deshevle.ru, bittehnica.ru, tehniks.ru, desevle.ru и множество других), которые, позиционируя себя как сторонние магазины, принадлежат ООО «Эдил-Импорт». Сеть таких сайтов позволяет регулировать цены, заниматься недобросовестной конкуренцией, продвигать «Холодильник.ру» в выдаче сервиса «Яндекс.Маркет», об этих «заигрываниях» с рынком писала Независимая Газета.

Безусловно, от таких методов «черного SЕО» страдают не только потребители, но и другие игроки рынка (они вынуждены мириться с демпингом, который может позволить себе «Холодильник» опираясь на капитал Центрокредита), рынок, обороты которого неуклонно падают, а в конечном итоге и государственный бюджет РФ, который теряет налоги от такого системного экономического экстремизма. По оценкам экспертов, кумулятивный ущерб бюджету, от такого рода «бизнес-активностей» одного из крупнейших игроков рынка Интернет-торговли в России может достигать 50 миллиардов рублей в год.

Все описанное выше – информация, которая была найдена в интернете, и которая находится в открытом доступе, так по какой же причине эти данные не использованы правоохранителями для привлечения виновных к ответственности? Как пишет ИД «Коммерсантъ», Россия находится на 138 месте в мире в «индексе восприятия коррупции», а судя по официальному отчету Ernst&Young, компании из «большой пятерки», у «Холодильник.ру» не исключено наличие бюджетов на взятки, выплата которых позволяет «закрывать глаза» на информацию в СМИ. Возможно, речь идет не об отдельных экономических преступлениях, а о чем-то более масштабном – экономическом экстремизме, который может привести к подрыву экономики. Другие объяснения не находятся.

Экономические санкции, обнищание населения, сумасшедшая инфляция – все это усугубляется вот такими дельцами, которым всегда мало. Все это происходит не в регионах, все это – в двух шагах от Кремля.

Хочется закончить словами современного классика: «Зачем вам столько денег? Вы что, Францию купить хотите!?»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости