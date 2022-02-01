Останки царской семьи Романовых под Екатеринбургом признаны подлинными

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1 февраля 2022, 21:05 Александр Крохмаль, Журналист

Где именно находились останки семьи Романовых, последних венценосных представителей Российского трона, никто не знал. И так продолжалось до тех пор, пока не появились сведения о подтверждении СКР.

Подтверждение было дано по поводу подлинности останков царской семьи, официально обнаруженных в Поросенковом Логу под Екатеринбургом. Считалось, что императора Николая II и его родных большевики расстреляли в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Именно тогда к Екатеринбургу приближался Чехословацкий корпус, поддерживающий контрреволюцию. В течение последующих двух дней коммунисты пытались уничтожить тела убитых. Первоначальным местом захоронения стали шахты в урочище Ганина Яма. Но потом стало ясно, что сокрыть место преступления не удастся. Потому останки было велено перевезти в Поросенков Лог и зарыть где-то на дороге. Долгое время считалось, что их полностью уничтожили.

Впервые царские останки обнаружили геолог Александр Авдонин и сценарист Георгий Рябов. Случилось это в 1979 году, но тогда о находке никому не сообщили. Официально захоронение было вскрыто уже в 1991-м, тогда обнаружились останки 11 человек. В июле 1998 года их захоронили в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Но в 2007 году раскопки возобновились. В 70 метрах от первого захоронения были найдены останки царевича Алексея и великой княжны Марии. Выводы СКР о подлинности царских останков представили в двухсерийном документальном фильме «Дело Романовых. Следствие установлено». Он вышел в эфир 30 января 2022 года. В проекте были приведены результаты многочисленных экспертиз. Эксперты провели достаточно работы для выявления подлинности. Они использовали различные методы, в том числе образцы крови с рубашки Николая II, которая хранится в Эрмитаже, и образцы ДНК, изъятые из могилы отца последнего императора России.

Старший следователь по особо важным делам Марина Молодцова сообщила в фильме «Дело Романовых», что выводы современного следствия совпали с выводами историко-архивной экспертизы о том, что в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в Екатеринбурге была расстреляна царская семья Романовых. Заключительной фразой проекта стало заявление о том, что уже весной 2022 года должен состояться Архиерейский собор, на котором останки будут официально признаны телами царской семьи. Между тем, в 2000 году Николай II и его родные были канонизированы, но при этом, до сих пор обнаруженные на Старой Коптяковской дороге останки так и не были признаны РПЦ.

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